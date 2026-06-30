Nadie se anima a estrenarla: así es la película de Luca Guadagnino que los estudios rechazaron por "peligrosa"

Luca Guadagnino, el director de la película que todos los estudios rechazan.

El consagrado director Luca Guadagnino (Call me by your name, Challengers) atraviesa un momento de incertidumbre en relación a su nueva película, Artificial. Días atrás se conoció la noticia de que los estudios de Amazon MGM decidieron no distribuir el filme centrado en la historia de Sam Altman, CEO de OpenAI, y protagonizado por Andrew Garfield como Altman, dejando al cineasta en una posición complicada ya que otras compañías bajaron el pulgar por considerar la historia demasiado "peligrosa".

El clima de dudas se rompió cuando Guadagnino recogió el guante y dio una entrevista en el programa periodístico de la televisión italiana, Otto e Mezzo, donde habló de la negativa de Amazon para distribuir su película y qué es lo que consideraron peligroso de la historia. “No puedo decir mucho porque estamos en medio de toda esta situación, pero este asunto es una manifestación de las políticas de la industria que ciertamente no son nuevas”, sostuvo el director, con cautela.

La película narra un momento fundamental en el avance de la IA y muestra al CEO de OpenAI como un ser totalmente inescrupuloso dispuesto a todo por cumplir sus caprichos. Sobre la historia, Guadagnino explicó: “Para mí, el problema no es la inteligencia artificial en sí misma. Lo que más me importa es la gente y cómo esa tecnología, que no es particularmente sofisticada y que por ahora está llena de defectos y errores, está cambiando todo. No solo los modos de consumo y la manera en que nos relacionamos con estas herramientas sino que están modificando la identidad completa de un lugar como los Estados Unidos y del mundo entero debido al encumbramiento de la pequeña oligarquía que ejerce un control sin precedentes”.

Qué pasará con la película que no consigue distribución

Si bien Artificial estaba planificada para ser estrenada a principios de 2027, la película no estaría recibiendo el interés de las compañías que la ven como una amenaza. Netflix, Warner y A24 se pensaban como posibles distribuidores del filme, pero rechazaron el largo. Se especula con que Mubi podría hacerse con la historia de Altman, pero hasta el momento no hubo confirmaciones.