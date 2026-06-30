Se hunde Supergirl: revelan la millonaria pérdida que sacude a DC Studios

El fiasco de Supergirl que pone en peligro a DC Studios.

Supergirl, película protagonizada por Milly Alcock en el papel de Kara Zor-El, ya está en los cines. Sin embargo, la cinta de Craig Gillespie no cumplió las expectativas y sufrió un fuerte tropiezo en taquilla, recaudando únicamente 68 millones de dólares a nivel global en su primer fin de semana. Las informaciones más recientes parecen haber puesto al descubierto la millonaria cifra en pérdidas que podría costarle el lanzamiento a DC Studios.

"Esto siempre iba a ser un obstáculo difícil para DC y Warner Bros., porque Supergirl no es un personaje que haya tenido un éxito a gran escala", afirma el analista de taquilla Jeff Bock, de Exhibitor Relations, en declaraciones a Variety. "La percepción del público sobre Supergirl no ha sido buena. Simplemente, la película no ha tenido la calidad suficiente para convertirse en un acontecimiento cinematográfico", explicó a continuación.

Según la publicación estadounidense, la película contó con un presupuesto de producción de 170 millones de dólares, al que se habrían sumado otros 120 millones destinados a su campaña de marketing. Según Variety, Alcock cobró alrededor de 400.000 dólares por protagonizar Supergirl y solo habría recibido una pequeña bonificación por taquilla si la película hubiera sido un éxito financiero algo que, evidentemente, no parece que vaya a ser el caso.

Cuánto tiene que recaudar Supergirl para no ser un fracaso de taquilla

Con una inversión total cercana a los 290 millones, la película necesitaría recaudar alrededor de 300 millones en taquilla para mejorar sus cuentas y empezar a ser rentable. Y de los 68 millones en taquilla que amasó Supergirl en su estreno, 38 provienen de Estados Unidos y Canadá y 30 del resto del mundo.

"Aunque Supergirl no ha cumplido nuestras expectativas de taquilla, no es más que una parte de una estrategia más amplia y a largo plazo de DC Studios en la que seguimos confiando", aseguró Peter Safran, copresidente de DC Studios junto a James Gunn, a The New York Times.

Las próximas películas de DC y una chance más para Kara Zor-El

De cara al futuro de la franquicia, en octubre llegará a los cines la próxima cinta de DC: Clayface, dirigida por James Watkins, seguida de Superman: Man of Tomorrow, que aterrizará en julio de 2027. La cinta, escrita y dirigida por Gunn, supondrá una nueva oportunidad para que Alcock brille como Supergirl, ya que la actuación de la actriz en el papel ha sido uno de los aspectos positivos del filme de Gillespie por parte de la crítica.