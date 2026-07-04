Estilo Brooklyn, cocina asiática o 40 estilos artesanales: las 3 joyitas gastronómicas que revolucionan la noche porteña

En medio de la amplia oferta gastronómica de la ciudad de Buenos Aires, hay tres lugares que se destacan por ser propuestas diferentes, ideales para salir con amigos o en pareja. Desde comida asiática y hasta platos artesanales, conocé las tres joyitas gastronómicas con lo mejor de la cerveza para disfrutar de la noche porteña.

Los tres sitios claves para salir el fin de semana en la ciudad de Buenos Aires

Saigon Noodle Bar

Se trata del restaurante de cocina vietnamita que celebra su 10.º aniversario este año y cuenta con su propia línea de cervezas artesanales: Viet Kong, creada junto a la firma Lumpen. Disponibles en sus locales de San Telmo, Palermo y Retiro, ofrecen tres variedades: Zero, una golden sin alcohol; Session IPA, de amargor suave, y APA con hibiscus, de perfil frutal y tropical.

Además de los sabores, las latas llaman la atención por sus ilustraciones inspiradas en la cultura y estética vietnamita. La experiencia se completa con cerveza tirada Golden e IPA y con Tsingtao, una de las más populares de China. Para acompañarlas, la casa recomienda el curry con langostinos, elaborado con leche de coco y servido con arroz, tomates cherry, pepino y cilantro; los spring rolls de langostinos, panceta, fideos de arroz, lechuga, pepino, albahaca y cilantro, salsa de maní y salsa Nuoc mam cham, y el Bo Luc Lac con girgolas, cebolla y salsa bo luc lac, acompañado con tomate cherry, pepino y cilantro, con la posibilidad de sumar huevo frito opcional.

Dirección: Marcelo T. de Alvear 818, Retiro; Soler 4388, Palermo; Bolívar 986, San Telmo.

Desarmadero

Con una propuesta de cerveza artesanal y cultura urbana, Desarmadero Bar y Desarmadero Session se mantienen entre los espacios más representativos del circuito craft porteño. En sus locales de Palermo funcionan 40 canillas por las que rotan más de 41 estilos cerveceros provenientes de distintas microcervecerías del país, con opciones que incluyen NEIPA, IPA Argenta, West Coast IPA, Cold IPA Argenta, Irish Dry Nitro Stout, Dubbel, Scottish Ale, Hefeweizen y German Pils, entre otras variedades. En la pizarra conviven etiquetas como Mundo de Felpa y Alma Gorda de Strange Brewing, Muchachos de Prinston, Sir Alec de Grunge o 2 Bondis de Minga, además de colaboraciones como Patria Argenta, desarrollada junto a Prinston y Minga. La experiencia se complementa con cocina casera —hamburguesas, empanadas, papas, buñuelos y tablas—, coctelería y espacios intervenidos con murales que forman parte de la identidad visual de estos bares de Palermo.

Dirección: Gorriti 4295 y Gorriti 4300, Palermo.

Eléctrica Pizza

En Palermo Hollywood, Eléctrica Pizza se consolida como uno de los espacios gastronómicos más convocantes para quienes buscan pizzas artesanales, cerveza y una programación cultural activa en la ciudad. El proyecto de Sebastián Levy Daniel y Brian Rapoport ofrece una selección de etiquetas nacionales, importadas y craft que incluye Stella Artois Porrón, Patagonia, Andes Origen, Quilmes, Corona Porrón y Michelob Ultra.

Además, cuenta con las variedades artesanales como Agua Bendita de Strange Brewing y las cervezas de Baba Cerveza. La propuesta acompaña pizzas de harina orgánica, masa madre y elaboración artesanal como la Canchera, con anchoas de Hernán Viva y oliva; la Magic Mushroom, con hongos portobello y de pino, aceite de trufa, mozzarella y parmesano; la Nolita, con burrata, pesto y hot honey, y la Margarita Vegana. También ofrecen platitos, como las girgolas crocantes con puré de cajú, chimi y papas pai, y la coliflor a la leña con salsa de maní y crunchy de avellanas, dentro de un espacio inspirado en el Brooklyn de los años 80, que también cuenta con piano bar y ciclos artísticos en vivo.