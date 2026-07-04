Los tres argentinos que compiten en Fórmula en 2026.

Tras la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1, las puertas de ingreso a la máxima categoría comenzaron a abrirse para la Argentina, que esta temporada cuenta con tres pilotos en las principales competencias internacionales de Fórmula. A la presencia del pilarense en la F1 se agregaron las de Nicolás Varrone en F2 con Van Amersfoort Racing y la de Mattia Colnaghi en F3 con MP Motorsport.

De hecho, ambos equipos tuvieron al piloto de Alpine entre sus filas en las categorías inferiores, aunque lo interesante es que coinciden en el calendario en diez ocasiones a lo largo del año. Esto se debe a que los circuitos suelen recibir los tres certámenes a la vez cuando hay fechas compartidas, algo que sucedió por última vez el fin de semana pasado con el GP de Austria y que se repetirá en este con el Gran Premio de Gran Bretaña.

Y es que la cita en el Circuito de Silverstone comenzará este viernes con la F3, seguido de la F2 y con la F1 como broche de oro, sin mencionar que la máxima categoría se disputará bajo el formato de carrera sprint. De ahí la importancia de tener todos los horarios a disposición para seguir a los argentinos, que vienen atravesando temporada dispar entre ellos hasta el momento en cuanto a los resultados, aunque los tres vienen de quedarse en cero en la pasada cita en la ciudad de Spielberg.

Tal es así que Colnaghi, nacido en Italia y nacionalizado argentino, apenas suma un punto en el año con su décimo lugar en Melbourne y suma tres fechas fuera de la zona de puntos en su categoría. Por su parte, Varrone acumula 14 unidades en la F2, aunque también atraviesa la misma sequía, mientras que Colapinto tiene 16 puntos en la F1 y lleva tan solo una cita sin terminar entre los diez primeros.

Alpine estará como en casa en Silverstone.

Horarios de Silverstone 2026 de F3 con Colnaghi

FP1: viernes – 4:50 (hora de Argentina).

Clasificación: viernes – 10:00.

Carrera sprint: sábado – 5:35 (18 vueltas).

Carrera: domingo – 4:25 (22 vueltas).

Horarios de Silverstone 2026 de F2 con Varrone

FP1: viernes – 6:00 (hora de Argentina).

Clasificación: viernes – 10:55.

Carrera sprint: sábado – 9:45 (21 vueltas).

Carrera: domingo – 7:15 (29 vueltas).

Horarios del GP de Gran Bretaña 2026 de F1 con Colapinto