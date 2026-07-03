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Alemania se reunió de urgencia con embajador chino por reportes de entrenamiento de militares rusos

03 de julio, 2026 | 11.58

Por Andreas ​Rinke

BERLÍN, 3 jul (Reuters) - Alemania solicitó una reunión urgente ‌con el ‌embajador chino a raíz de los reportes de que China está entrenando a soldados rusos, dijo el viernes un portavoz del Ministerio ​de Asuntos ⁠Exteriores, confirmando así una ‌noticia publicada por el ⁠medio de ⁠comunicación "Der Spiegel".

La reunión se conoce dos días después de que ⁠Reuters informó de que ​China entrenó en ‌secreto a soldados ‌rusos el año pasado con ⁠la aprobación personal del ministro de Defensa del presidente ruso, Vladímir ​Putin.

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No ‌fue posible contactar con la embajada china para recabar sus comentarios el viernes, pero antes ⁠había calificado las acusaciones de infundadas.

"Cualquier cosa que permita a Rusia continuar su guerra de agresión contra Ucrania también amenaza nuestra seguridad", dijo una ‌fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.

"Por consiguiente, el apoyo decidido y creciente de China a la brutal ‌guerra de agresión de Rusia repercute directamente en nuestra seguridad", ‌añadió.

(Reporte ⁠de Andreas Rinke; redacción de Matthias Williams; ​edición de Linda Pasquini y Kirsti Knolle; edición en español de Jorge Ollero Castela)

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