Alemania se reunió de urgencia con embajador chino por reportes de entrenamiento de militares rusos

Por Andreas Rinke
BERLÍN, 3 jul (Reuters) - Alemania solicitó una reunión urgente con el embajador chino a raíz de los reportes de que China está entrenando a soldados rusos, dijo el viernes un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, confirmando así una noticia publicada por el medio de comunicación "Der Spiegel".
La reunión se conoce dos días después de que Reuters informó de que China entrenó en secreto a soldados rusos el año pasado con la aprobación personal del ministro de Defensa del presidente ruso, Vladímir Putin.
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No fue posible contactar con la embajada china para recabar sus comentarios el viernes, pero antes había calificado las acusaciones de infundadas.
"Cualquier cosa que permita a Rusia continuar su guerra de agresión contra Ucrania también amenaza nuestra seguridad", dijo una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.
"Por consiguiente, el apoyo decidido y creciente de China a la brutal guerra de agresión de Rusia repercute directamente en nuestra seguridad", añadió.
(Reporte de Andreas Rinke; redacción de Matthias Williams; edición de Linda Pasquini y Kirsti Knolle; edición en español de Jorge Ollero Castela)