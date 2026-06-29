Las dos argentinas: crece la venta de autos de lujo, pero cae la industria automotriz

Las ventas de autos volvieron a mostrar en mayo una fuerte caída interanual profundizando la crisis del sector, pero con un comportamiento desigual entre marcas. Mientras las terminales de mayor volumen, como Toyota, Volkswagen, Fiat, Renault, Peugeot y Chevrolet, registraron bajas frente al mismo mes del año pasado, varias automotrices asociadas a segmentos de lujo tuvieron incrementos significativos.

Según el último informe de patentamientos de ACARA (la cámara de concesionarios), en mayo de 2026 se vendieron 39.210 unidades de vehículos livianos, contra 53.105 en mayo de 2025, lo que implica un desplome interanual del 26,2%. En el acumulado del año, en tanto, el mercado llegó a 232.815 unidades, también por debajo de las 259.307 del mismo período de 2025, con una fuerte caída del 10,2%.

Por un lado, las marcas de mayor presencia en el mercado bajaron en cantidad de patentamientos durante mayo. Toyota encabezó las ventas del mes con 5.760 unidades, pero cayó 38,8% interanual. Volkswagen vendió 4.954 unidades y bajó 43,2% respecto al mismo mes de 2025. Fiat, con 4.607 patentamientos, retrocedió 38,3% en el período, mientras que Renault cayó 53,9% con 2.508 unidades, Peugeot bajó 41,3% con 2.506 y Chevrolet redujo sus ventas 16,3%, con 3.438 unidades. Ford mostró una caída menor, de 9,2%, con 4.030 unidades vendidas.

El crecimiento de las ventas de autos de lujo

En sentido contrario, varias marcas premium o de menor volumen crecieron con fuerza durante mayo. Según el mismo informe de ACARA, BMW patentó 344 unidades, un 80,1% más que un año atrás. Mercedes-Benz llegó a 860 unidades, con una suba interanual de 72,3%. Audi vendió 378 unidades, un avance de 72,6%, y Porsche pasó de 5 a 30 unidades, con un salto de 500%. En el acumulado anual, BMW crece 87,3%, Mercedes-Benz 59,5%, Audi 21,3% y Porsche 271,4%.

El desempeño se da en un contexto particular para el mercado automotor. En marzo se informó la eliminación del impuesto interno conocido como “impuesto al lujo” para autos de alta gama, dentro del capítulo impositivo aprobado junto con la reforma laboral, con bajas de precios en algunos modelos importados y premium. Además, el proyecto oficial apuntaba a eliminar impuestos internos sobre automotores, motos, embarcaciones, productos electrónicos y otros bienes considerados suntuarios.

La mejora relativa de las marcas premium contrasta con el deterioro del poder adquisitivo de los asalariados. En marzo, el índice de salarios del INDEC mostró una suba mensual de 2,1% para el sector privado registrado, por debajo de la inflación de ese mes, mientras que en la comparación interanual los salarios registrados también quedaron por debajo del IPC.

De este modo, los salarios reales del sector privado formal bajaron sostenidamente desde septiembre de 2025 hasta marzo pasado, para recuperarse recién en abril pasado, aunque sin recuperar todavía la caída acumulada.