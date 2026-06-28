Crisis en la industria automotriz: la venta de autopartes se desplomó 9% en el primer cuatrimestre

La actividad de la industria autopartista argentina retrocedió 8,9% en el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con igual período del año anterior, de acuerdo con un informe elaborado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

El rubro enfrenta una situación delicada, atravesada por una marcada baja en la fabricación de vehículos, una disminución de las ventas externas y consecuencias directas sobre el empleo y la utilización de la capacidad instalada.

El informe señaló que el deterioro se profundizó especialmente durante abril, mes en el que la actividad cayó 14,7% frente a marzo. En ese período, todos los segmentos vinculados al sector mostraron variaciones negativas tanto en la comparación mensual como interanual.

El golpe más fuerte se registró en la fabricación de vehículos, que acumuló en los primeros cuatro meses del año una baja interanual del 18,6%, con 129.867 unidades producidas. En la medición mensual, la producción automotriz de abril retrocedió 10,1% respecto de marzo.

A su vez, las exportaciones de autopartes mostraron una retracción interanual del 9,2% durante el primer cuatrimestre. En el mercado de reposición, medido a partir de la venta de combustibles como referencia, se verificó una leve baja interanual del 0,3%, mientras que en la comparación entre abril y marzo el descenso fue más marcado y llegó al 4,4%.

La caída de la actividad también tuvo un traslado directo al empleo dentro del sector. De acuerdo con un relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA) mencionado por AFAC, el 48,9% de las compañías autopartistas informó una reducción de su personal en abril frente al mes previo. En cambio, apenas el 10,6% de las empresas consiguió ampliar su dotación.

Este proceso agrava el deterioro que comenzó en 2025, cuando la actividad autopartista perdió 4.100 empleos, equivalente a una baja del 7,7% en relación con 2024. Frente al retroceso productivo, las firmas empezaron a aplicar distintas medidas de contingencia:

Reducción de turnos laborales: 9,4% de las empresas.

Adelanto de vacaciones: 9,1%.

Suspensiones de personal: 8,8%.

En ese contexto, el relevamiento indicó que el uso de la capacidad instalada en la industria autopartista llegó apenas al 56,1% en abril, un nivel inferior al promedio registrado por la industria en general, que se ubicó en 61,6%.

La producción de automóviles se desplomó un 21% en mayo

La industria automotriz produjo 37.762 vehículos durante mayo, cifra que representa una suba del 0,6% respecto de abril, pero una caída del 21,5% frente a las 48.109 unidades fabricadas en el mismo mes del año pasado, advirtió el informe mensual de ADEFA.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las terminales fabricaron un total de 167.629 unidades, lo que equivale a una baja del 19,3% respecto del mismo período de 2025.

En cuanto al comercio exterior, se exportaron 25.237 vehículos en mayo, un 6,1% menos que en abril y un 4,2% por debajo del volumen de mayo de 2025.

Finalmente, las ventas mayoristas a la red de concesionarios sumaron 35.979 unidades, un 39% menos que el año pasado. En los cinco meses transcurridos del año, se comercializaron 184.033 vehículos, lo que refleja una caída acumulada del 23,1% interanual.