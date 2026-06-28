Después de la eliminación de Uruguay en el Mundial, Marcelo Bielsa quedó en el medio de la polémica por todo lo que se dijo en torno a la eliminación del equipo y, principalmente, por la situación que se vive en la Selección de ese país. Los referentes están enojados con el entrenador y, además, el vestuario está completamente partido. Ante este panorama, el entrenador tomó una determinante decisión que llama la atención y que puede ser un detonante para que estalle todo en la interna del fútbol uruguayo.

El entrenador nacional de la Selección de Uruguay tomó una fuerte decisión con respecto al equipo. En medio de la polémica con los medios de comunicación, Marcelo Bielsa dará una conferencia de prensa este martes a las 18 horas que, de antemano, parece ser muy picante y sorpresiva sobre la situación actual del fútbol uruguayo. En este sentido, vale decir que en las últimas horas, hay varias versiones sobre lo que ocurrió en el último día de concentración.

¿Por qué cambió a Valverde?



En cuanto a los movimientos tácticos, el entrenador explicó que el cambio de Federico Valverde por Federico Viñas a los 56 minutos buscó darle al equipo mayor presencia ofensiva. “Quise que el equipo tuviera más presencia en ataque y jugar con dos nueves con el objetivo de tener más llegadas”, comentó en una breve entrevista para la transmisión oficial tras el encuentro.

Por otra parte, Bielsa expresó su frustración por no haber podido sacar el máximo provecho al talento del plantel uruguayo. “No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores. Teníamos un potencial; me tocó gestionarlo y no logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso y proporcionado a la calidad de sus jugadores”, reconoció.

Respecto a la actuación de Muslera, Bielsa agregó: “Obviamente hay una parte de su actuación que todos hemos visto”, en clara referencia al error que derivó en el gol de España y que marcó el rumbo del partido.