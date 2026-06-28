El BCRA le regala un negocio a los bancos y Alyc para garantizarse un dólar barato

El Banco Central facilita una operación financiera a la que el mercado denomina “dólar sintético” que permite bajar el valor de la divisa en el mercado oficial y que se traslada a los mercados financieros, a través de la venta de bonos dólar link y contratos de dólar futuro a precio subsidiado a bancos y Alyc.

La rentabilidad surge del diferencial de tasas de interés entre el precio que el BCRA vende el bono dólar link, siempre por debajo del valor de mercado, y a muy corto plazo (mayoritariamente lo hizo con el bono que venció el viernes pasado y con el que vence a fin de julio) y el costo de la cobertura vía contratos de dólar futuro, donde también interviene el BCRA.

Los dos instrumentos, el bono dólar link y los contratos de futuros, están denominados en dólares pero se operan en pesos y en las últimas jornadas se disparó el volumen de operaciones hasta niveles de 3.000 millones de contratos diarios. Una fuente que explicó la operación a El Destape la resumió así: "Es como jugar al póker con las cartas marcadas".

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Los bancos, especialmente, están presionados por el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, para bajar la tasa de interés activa que cobran por los préstamos y financiaciones con tarjeta de crédito a empresas y familias. El objetivo es reactivar la economía aún a costa de asumir operaciones a pérdida.

Este “dólar sintético” además de poner un techo a la cotización de la divisa cuando crece la presión dolarizadora del mercado, como sucedió la semana pasada, sirve para ayudar a los bancos a recomponer los márgenes de ganancia ayudados por el BCRA.

El dólar mayorista que es el que se utiliza para estas operaciones cerró el viernes a 1.477 pesos, con un incremento de 4,9% en el mes que lo llevó a borrar la baja que había acumulado con la fuerte liquidación del campo y quedar subir 1,4% en lo que va del año. El Banco Central lleva comprados 11.102 millones en lo que va del año, pero en junio cayó a un promedio de 70 millones diarios frente a los 136 millones diarios de mayo o 138 millones diarios de abril.

Terminado el “trimestre de oro” de la liquidación de la cosecha gruesa que arranca en marzo, el mercado empieza a percibir que el flujo de dólares financieros no alcanza para abastecer a una demanda para ahorro al que se sumó el giro de utilidades de las empresas. En mayo, las necesidades de las empresas para el giro de utilidades y pago de dividendos alcanzó a los 476 millones de dólares y las “personas humanas” realizaron compras netas por 2.667 millones, de los cuales 1.804 millones fueron para ahorro.

Desde la apertura del cepo a personas humanas en abril del año pasado, la Formación de Activos Externos la compra bruta de dólares fue de 56.997 millones y la neta de 48.632 millones por las ventas que realizan especialmente los bancos que deben deshacerse de las divisas que perciben por mantenimientos de cuentas, comisiones de transacciones con títulos, como cobro de cupones, entre otros, para no exceder la Posición Global en Moneda Extranjera.

Esa persistente demanda de dólares, en el caso de las personas humanas llevan comprados más de 14 mil millones en lo que va del año, en un contexto de inflación que se sostiene arriba de 2% mensual, impulsa el precio de la divisa y obliga a la intervención del Banco Central.

La entidad monetaria utiliza para intervenir en los mercados los bonos TZV26, que vence este 30 de junio, el D31L6 con vencimiento el 31 de julio, el D31G6 con vencimiento el 31 de agosto y el D30S6 con vencimientos el 30 septiembre. En forma paralela se opera en el mercado de futuro con contratos a esas fechas generando lo que el mercado define como un “sintético de cada mes”, donde la Tasa Nominal Anual resulta de dividir el precio del contrato de futuro por el valor del bono a un día antes multiplicado por 365 dividido los días restantes al vencimiento.

En el mercado destacan que la normativa del BCRA que prohíbe a los bancos recuperar posición el último día del mes también les mejora la rentabilidad, ya que disminuye el precio del contrato al cierre aumentando la ganancia. Esa ventaja adicional ayuda a que los bancos también presionen para que el valor de la divisa baje al cierre del mes.