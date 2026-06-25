El BCRA le puso un techo al dólar pero el mercado cree que seguirá subiendo

El Banco Central impidió este jueves que el valor del dólar se dispare y complique aún más el programa financiero del Gobierno: le puso un techo con una aguerrida intervención en el mercado financiero vendiendo contratos de futuros y bonos actualizados por la cotización oficial a precios subvencionados.

La presión se reflejó también en el mercado de pesos, en el que la tasa de caución se disparó a 24,5% de Tasa Nominal Anual (TNA) equivalente a 27,8% de Tasa Efectiva Anual. Se operaron entre los dos mercados 7,2 billones de pesos y se estima que la mitad la absorbió el Banco Central en el nuevo manejo que hace de los pasivos remunerados.

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En el resto del mercado, el Merval cayó en pesos 0,5% y logró sostenerse en dólares por la caída de la divisa en el mercado financiero 0,4% el MEP a 1.499,38 pesos y 2,2% el CCL a 1.546,35 pesos; mientras el Riesgo País se sostiene en 437 puntos. Este es el piso que, por ahora, no puede perforar la gestión del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo para acercarla a la meta de una emisión de deuda internacional que despeje las incertidumbres sobre la capacidad de afrontar los vencimientos de deuda en divisas de lo que resta del año y 2027.

El dólar mayorista oficial cerró a 1.477 pesos, con una baja de 0,1% respecto del miércoles, y la versión A3500 a 1.477,2991 pesos, con una caída de 0,74 pesos o 0,05% que le hace ahorrar al Tesoro más de 1.500 millones de pesos cuando este viernes tenga que liquidar el bono actualizado por dólar oficial TZV26, del que todavía quedan en circulación láminas por 2.050,5 millones de dólares.

El ahorro en términos fiscales puede parecer anecdótico, pero la manipulación del mercado financiero que hace el equipo económico es lo que genera malestar entre operadores, que a cambio reciben cobertura subsidiada por el propio Banco Central vía la venta de contratos a futuros, especialmente junio y julio, o la liquidación del bono atado al dólar oficial que vence a fin del próximo mes.

El volumen de operados a futuro alcanzó los 3.001 millones de contratos, concentrado en este y el próximo mes, un volumen solo sostenible con la activa participación del Banco Central, que según los últimos datos disponibles había reducido casi al mínimo la exposición en este mercado a una devaluación

Paralelamente se operaron 1,7 billones de pesos en bonos atados al dólar oficial, la mayoría, por un monto de 1 billón de pesos, con vencimiento a fin de julio, lo que agregó el equivalente a otorgar coberturas por otros 1.100 millones de dólares.

“Durante la última semana se observó un incremento significativo de la actividad en el mercado de futuros, acompañado por una fuerte recomposición del interés abierto hacia los contratos de corto plazo, especialmente en las posiciones de julio. El aumento del volumen operado y los cambios en la composición del interés abierto sugieren un reposicionamiento de los participantes ante un escenario de mayor incertidumbre cambiaria”, advirtió el informe diario de la consultora Grupo Moneda Desarrollo y Equidad (MDE).

La licitación que se viene

En este clima de tensión en el mercado de cambios, la Secretaría de Finanzas lleva adelante el proceso de licitación para renovar la deuda del Tesoro que vence este viernes, uno de los vencimientos más exigentes del año, por 16,3 billones, prácticamente en su totalidad en manos del sector privado, como destacó el banco de inversión CMF.

Finanzas puso a disposición un menú amplio de bonos, integrados por Lecap a 136 días, tres Boncer cupón cero con vencimientos en diciembre de 2027, marzo de 2028 y diciembre de 2028, un bono TAMAR julio de 2027, un dual CER/TAMAR diciembre de 2029 y dos dollar-linked con vencimientos en agosto de este año y diciembre de 2028.

Además, el Tesoro sale a buscar dólares con el bono AO28, cuya emisión quedaría completa en caso de cubrirse el cupo de esta colocación. “La licitación llega con una liquidez bastante menos holgada que en ruedas anteriores” advirtió el banco en un informe a sus clientes en el que estimó que el Tesoro puede no alcanzar el objetivo de la renovación total del vencimiento por la menor liquidez disponible como reflejó la suba de la tasa de caución.