Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el lunes 29 de junio 2026

A cuánto va a valer el dólar

El esquema de bandas cambiarias continúa siendo una de las principales herramientas del Gobierno para administrar la evolución del dólar oficial. Bajo este sistema, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece un piso y un techo para la cotización del tipo de cambio mayorista, límites que se actualizan diariamente de acuerdo con la fórmula vigente.

Según los valores oficiales publicados por la autoridad monetaria, el techo de la banda cambiaria seguirá avanzando durante los últimos días de junio y alcanzará un nuevo máximo el lunes 29 de junio de 2026.

Cuál es el valor máximo que puede alcanzar el dólar el 29 de junio

De acuerdo con la actualización oficial del Banco Central, el techo de intervención para los próximos días quedó fijado en:

Jueves 25 de junio: $1.799,21

Viernes 26 de junio: $1.800,75

Lunes 29 de junio: $1.805,38

De esta manera, el valor máximo permitido para el dólar oficial mayorista superará los $1.805 dentro del actual esquema cambiario. Este monto representa el límite superior de la banda. Mientras la cotización permanezca dentro de ese corredor, el Banco Central no tiene obligación de intervenir en el mercado.

Valor máximo en julio

Cómo funciona la banda cambiaria del dólar

El sistema establece un rango dentro del cual el tipo de cambio puede fluctuar libremente según la oferta y la demanda. Si el dólar se mantiene entre el piso y el techo definidos por el Banco Central, la autoridad monetaria deja actuar al mercado. Sin embargo, si la cotización supera el límite superior, el BCRA queda habilitado para vender reservas internacionales con el objetivo de contener una eventual aceleración cambiaria. Del mismo modo, si el dólar perfora el piso de la banda, puede comprar divisas para sostener el precio.

La actualización diaria de estos límites forma parte del régimen cambiario implementado por el Gobierno durante 2026 y busca combinar una mayor flexibilidad para el mercado con herramientas de intervención ante movimientos bruscos.

Qué pasa con el dólar oficial, el MEP y el blue

Mientras el dólar oficial continúa operando dentro de la banda cambiaria, los mercados financieros siguen atentos a la evolución de las reservas internacionales, las liquidaciones del sector agroexportador y el contexto internacional.

En las últimas semanas, la fuerte liquidación de divisas del campo y la acumulación de reservas por parte del Banco Central contribuyeron a sostener la estabilidad cambiaria. Al mismo tiempo, los operadores monitorean factores externos como la evolución de las tasas de interés internacionales y las tensiones geopolíticas globales, que pueden influir sobre las expectativas del mercado.

A cuánto cotizará el dólar la próxima semana

El techo de la banda cambiaria funciona como una referencia clave para los inversores y operadores financieros. Aunque el dólar oficial puede fluctuar libremente dentro del corredor establecido, ese valor marca el nivel a partir del cual el Banco Central podría intervenir para evitar una suba desordenada del tipo de cambio.

Con la actualización prevista para el lunes 29 de junio, el límite superior alcanzará los $1.805,38 por dólar, consolidando la tendencia ascendente que viene mostrando el esquema desde su implementación.