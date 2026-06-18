Qué va a pasar con el dólar en junio 2026, según consultoras y bancos privados

Qué dicen los analistas del REM sobre el dólar

Las consultoras y bancos privados que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ajustaron sus pronósticos para el dólar oficial y ahora esperan una cotización más baja para junio de la que proyectaban apenas un mes atrás.

Según el informe correspondiente a mayo de 2026, los especialistas estiman que el dólar mayorista promediará los $1.422 durante junio, una cifra que representa una reducción de $15 respecto de la proyección que habían realizado en el relevamiento anterior.

La corrección refleja la percepción de que el mercado cambiario continúa mostrando relativa estabilidad, impulsado por la liquidación de exportaciones, el ingreso de divisas provenientes del sector energético y la política de acumulación de reservas que lleva adelante el Banco Central.

Cuánto esperan que cotice el dólar en junio

De acuerdo con la mediana de las estimaciones relevadas por el BCRA, el dólar mayorista se ubicará en:

Junio: $1.422

Julio: $1.447

Agosto: $1.476

Septiembre: $1.516

Octubre: $1.553

Noviembre: $1.597

Diciembre: $1.658

El sendero previsto muestra una suba gradual del tipo de cambio durante la segunda mitad del año, aunque a un ritmo inferior al de la inflación proyectada por el mercado.

Qué va a pasar con el dólar según el REM

Los analistas prevén que el dólar va a continuar contenido

Uno de los puntos que surge del último REM es que las expectativas de inflación prácticamente no cambiaron respecto del relevamiento anterior, mientras que las proyecciones para el dólar fueron recortadas. a combinación de ambos factores implica que el mercado que el dólar continúe por detrás de la inflación como ocurrió en la primera parte del año.

En otras palabras, los especialistas consideran que los precios seguirán creciendo por encima de la depreciación del peso, una situación que mejora el poder adquisitivo en dólares pero genera preocupación en sectores exportadores e industriales por la pérdida de competitividad.

Qué inflación proyectan para los próximos meses

El mismo informe prevé que la inflación continúe desacelerándose de manera gradual.

Las estimaciones ubican el IPC en:

Mayo: 2,3%

Junio: 2,1%

Julio: 2%

Agosto: 1,8%

Septiembre: 1,9%

Octubre: 1,8%

Noviembre: 1,7%

Para todo 2026, los participantes del REM esperan una inflación acumulada de 30,5%, muy por encima del 14,5% de aumento que proyectan para el dólar oficial.

Qué se espera de la economía en 2026

Qué esperan para la economía

Más allá del comportamiento del dólar, los analistas mantienen una visión moderadamente positiva sobre la actividad económica. El REM proyecta que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá 2,9% en 2026, una mejora respecto del promedio de 2025, aunque por debajo de las estimaciones que existían a fines del año pasado y también lejos del crecimiento previsto por el Gobierno.

En paralelo, las consultoras esperan una mejora del saldo comercial. Las exportaciones alcanzarían los u$s98.547 millones, impulsadas principalmente por el sector energético y el complejo agroexportador, mientras que las importaciones se ubicarían en torno a los u$s78.363 millones.