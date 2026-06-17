A cuánto va a llegar la inflación en junio 2026 y a cuánto en diciembre 2026, según consultoras y bancos privados

Analistas anticipan que puede pasar con la economía argentina

Las consultoras y bancos privados que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estiman que la inflación continuará desacelerándose durante los próximos meses, aunque a un ritmo más lento del que esperaba inicialmente el Gobierno.

Según el informe correspondiente a mayo de 2026, los analistas proyectan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 2,3% durante mayo y que volverá a bajar en junio hasta el 2,1%. Para julio, la expectativa es de una inflación mensual del 2%.

De esta manera, el mercado considera que el proceso de aceleración inflacionaria observado durante el primer trimestre ya quedó atrás y que la tendencia para la segunda mitad del año seguirá siendo descendente.

Qué puede pasar con el dólar según el REM

A cuánto llegará la inflación en junio de 2026

De acuerdo con las estimaciones relevadas por el Banco Central, la inflación de junio se ubicaría en torno al 2,1%. La proyección implica una nueva desaceleración respecto del 2,6% registrado en abril y del 2,3% estimado para mayo.

Además, el dato refleja un cambio importante en las expectativas privadas. Durante los primeros meses del año, las consultoras ajustaban constantemente al alza sus pronósticos inflacionarios. Ahora, en cambio, las previsiones comenzaron a estabilizarse y muestran un escenario de menor presión sobre los precios.

Qué inflación esperan para diciembre de 2026

Aunque el mercado prevé una desaceleración gradual, también considera que la inflación mantendrá un piso relativamente elevado durante el resto del año. Las estimaciones del REM muestran que el IPC mensual difícilmente baje del 1,7% hacia noviembre y diciembre, lo que aleja la posibilidad de alcanzar registros cercanos al 1% mensual en el corto plazo. En términos anuales, los participantes del relevamiento proyectan una inflación de 30,5% para todo 2026, sin cambios respecto del informe anterior.

La estabilidad de esta previsión es uno de los datos más relevantes del último REM, ya que implica que el mercado dejó de corregir al alza sus estimaciones luego de varios meses consecutivos de revisiones.

Qué va a pasar con la inflación

El mercado ve una inflación más baja, pero con un piso alto

Si bien las expectativas mejoraron respecto de los meses más complejos del año, los analistas advierten que la desaceleración será gradual. La inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, también se mantendría por encima del 1% mensual durante gran parte del próximo año.

De hecho, las consultoras prevén que la inflación de todo 2027 ronde el 20%, una cifra que implica terminar el año próximo con aumentos mensuales cercanos al 1,4%. Este escenario sugiere que la reducción de la inflación continuará, aunque más lentamente de lo que proyectaba originalmente el Gobierno.

Qué espera el mercado para el dólar y la economía

El REM también muestra que las consultoras prevén un dólar oficial más bajo que el estimado un mes atrás. La combinación de una inflación todavía elevada y un tipo de cambio creciendo por debajo de los precios refuerza las expectativas de atraso cambiario para los próximos meses.

En paralelo, las proyecciones de crecimiento económico siguen mostrando cierta moderación. Aunque el mercado espera que el Producto Bruto Interno (PBI) avance 2,9% durante 2026, esa cifra se encuentra por debajo del 3,5% que se proyectaba a fines del año pasado.

En materia de comercio exterior, los analistas esperan un mayor nivel de exportaciones impulsado principalmente por el sector energético, mientras que las importaciones mostrarían un crecimiento más moderado debido al menor dinamismo de la actividad económica.

En síntesis, el consenso del mercado es que la inflación seguirá bajando durante el segundo semestre, con una proyección del 2,1% para junio y registros cercanos al 1,7% mensual hacia diciembre. Sin embargo, las expectativas todavía muestran una inflación relativamente alta para los estándares que busca alcanzar el programa económico oficial.