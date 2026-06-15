El lado B de la desaceleración de la inflación: caída en la recaudación, consumo e industria

El Gobierno festejó que la inflación bajó en mayo por segundo mes consecutivo. Mientras que el dato es positivo en sí mismo, el contexto no lo es tanto. En verdad, buena parte de esta desaceleración se sustentó en varios factores relacionados entre sí, omo la caída del consumo, la crisis de la industria, el ajuste fiscal, el atraso cambiario y el desempleo.

En mayo, el IPC del Indec fue de 2,1%. El número fue menor al esperado por las consultoras, que anticipaban en promedio un 2,3%. Fue un descenso de 0,5 puntos respecto al 2,6% de abril, y de 1,3 puntos respecto al 3,4% de marzo.

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La noticia fue muy festejada por Javier Milei y Luis Caputo. No solo porque se venía de diez meses consecutivos de aceleración de la suba de precios (entre junio de 2025 y marzo de 2026).

También, porque implica un freno a parte de la inercia inflacionaria, que es la que fundamentalmente hace que bajar la inflación de 2% a 1% sea mucho más difícil que bajarla de 10% a 5%. En este sentido, la inflación núcleo (que excluye a los precios regulados y los estacionales) fue aún menor, del 1,9%.

La crisis de ingresos y del consumo

Pero el problema es a costa de qué se logró esta baja. Es decir, en buena medida, fue producto del ajuste y de la crisis de ingresos que promueve el Gobierno.

"La inflación volvió a desacelerar luego de lo que fue la reaceleración de fines de 2025 y arranque de 2026, en parte porque las condiciones fiscales y monetarias no eran conducentes a que la aceleración se sostuviera, en parte porque el shock petrolero va quedando atrás, en parte por la apreciación nominal y real de los primeros cinco meses del año también aportó lo suyo por el lado de los transables", advirtió en ese sentido la consultora Outlier.

Para LCG, del mismo modo, "pasado el shock de febrero y marzo, la inflación vuelve a estacionarse en la zona del 2% mensual, apalancada en el ancla cambiaria, la apertura comercial y una actividad pobre que no habilita la puja distributiva".

En primer lugar, la aceleración inflacionaria llevó a que, entre septiembre y marzo pasados, el salario real privado registrado no parase de caer, tal como se desprende de los datos oficiales del Indec.

Esto llevo a que desde inicios de año se revirtiera la tendencia de una leve suba del consumo que, lejos de recuperar toda la caída de 2024, había ocupado buena parte de 2025. Al contrario, entre enero a abril de este año el consumo masivo cayó un 3,3% interanual según el último relevamiento disponible de Scentia, mientras que las ventas minoristas de las pymes bajaron un 3,1% interanual entre enero y mayo, precisó la CAME.

Por un lado, esto, como viene ocurriendo desde inicios de 2025, le pone un tope a la inflación dado que empresas y comerciantes saben que un aumento mayor en sus listas generaría una baja en las ventas, y se resignan a absorber parte del aumento en los costos.

Por el otro, la caída del consumo también impacta negativamente en la recaudación, que cayó nueve meses seguidos en términos reales hasta abril pasado, para recuperarse levemente en mayo. El principal factor fue, justamente, la baja del IVA, que sí descendió una vez más el mes pasado, en ese caso un 8,1%.

Este escenario y el supuesto rechazo a depender de la emisión, implican que para sostener la regla de superávit fiscal deban realizarse recortes extra al Presupuesto, como ocurrió en mayo por la abultada cifra de 2,4 billones de pesos.

Aunque el efecto directo en la actividad de estos recortes extra depende de que haya recortes más bien directos en ingresos, resulta evidente que todo este panorama no ayuda a mejorar ni los sueldos de los estatales, los más castigados bajo Milei, ni las jubilaciones, que llevan dos años de ajuste real por el congelamiento del bono.

El atraso cambiario y la crisis de la industria

El otro factor que menciona Outlier como clave en la baja inflacionaria es el atraso cambiario. Concretamente, el tipo de cambio real no solo se apreció durante este año, sino que se mantiene en un nivel similar al de octubre de 2024.

Como señaló la consultora, ello incentiva una baja en la inflación de los bienes transables (los que se pueden comerciar con el exterior). No solo resulta más barato importar, en parte gracias a la desregulación comercial del Gobierno. Además, se reduce la presión de los bienes que buscan paridad de exportación.

El problema es el efecto que este atraso cambiario genera en la industria y el comercio, dos de las actividades que más empleo. La industria, por su parte, volvió a caer en abril (un 2,8% según el Indec) luego de la suba de marzo y acumula nueve descensos interanuales en diez meses.

El comercio, en tanto, recién rebotó parcialmente en marzo tras una suma de cuatro caídas seguidas entre noviembre y febrero, por lo que cayó en el agregado de 2026. Los dos rubros vienen contrarrestando la suba de la actividad, que en abril volvió a caer como en febrero, según las proyecciones privadas.

Sumado al estancamiento de la construcción en mínimos históricos, no es de extrañar que la baja de la inflación se dé junto con un aumento del desempleo, que en el cuatro trimestre de 2025 creció 1,1 puntos respecto al mismo período de 2025.

Lo peor es que, pese a todo esto y a la baja inflacionaria del último bimestre, que seguramente se prolongue durante junio, la perspectiva de mediano plazo sigue siendo la misma. "Proyectamos inflación en el rango 31-33% para diciembre de 26, sin cambios respecto de nuestros últimos informes", alertó al respecto la consultora LCG, la cual señaló que hay "riesgos al alza siguen el calendario de tarifas y el ajuste de combustibles", mientras que "habrá que ver cuál será la dinámica cambiaria, especialmente después de julio".