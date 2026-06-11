La inflación de mayo fue de 2,1%, con una leve desaceleración respecto del abril previo. De acuerdo con el Indec, el índice de precios al consumidor acumuló una suba de 14,7 en 2026, superando ya la estimación prevista por el gobierno de Javier Milei en el Presupuesto para todo el año. Además, la variación interanual es del 33,2%.

El rubro que más subió fue el de Comunicación, con un incremento del 3,4% entre abril y mayo. A nivel nacional, le siguen Educación, con el 2,9%, y Recreación y Cultura, con el 2,8%.

Luego, en el ranking difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, aparece Salud, que creció un 2,6%; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, también en 2,6%; Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que subió un 2,5%, y Bienes y servicios varios, que creció un 2,4%.

Entre las categorías que menos subieron de forma intermensual, aparecen Prendas de vestir y calzado, con el 0,3%; Bebidas alcohólicas y tabaco, con el 0,8%; Equipamiento y mantenimiento del hogar, con el 1,4%, y Restaurantes y hoteles, con el 1,8%.

Los precios de los alimentos en junio

Luego de dos semanas consecutivas con variaciones acotadas, los precios de los alimentos volvieron a mostrar una aceleración durante la segunda semana de junio. De acuerdo con un relevamiento privado, el rubro Alimentos y Bebidas registró un incremento de 0,6% respecto de la semana anterior, en una dinámica que volvió a tener a las carnes entre los principales motores de los aumentos.

Según el informe, la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó el "2,5%", lo que implicó una suba de "0,3 puntos porcentuales" respecto de la medición previa. La evolución estuvo explicada principalmente por los incrementos en carnes y bebidas, dos rubros con fuerte incidencia en la canasta de consumo cotidiano.