Los precios de los alimentos aceleraron su marcha en segunda semana de junio

Luego de dos semanas consecutivas con variaciones acotadas, los precios de los alimentos volvieron a mostrar una aceleración durante la segunda semana de junio. De acuerdo con un relevamiento privado, el rubro Alimentos y Bebidas registró un incremento de 0,6% respecto de la semana anterior, en una dinámica que volvió a tener a las carnes entre los principales motores de los aumentos.

Según el informe, la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó el "2,5%", lo que implicó una suba de "0,3 puntos porcentuales" respecto de la medición previa. La evolución estuvo explicada principalmente por los incrementos en carnes y bebidas, dos rubros con fuerte incidencia en la canasta de consumo cotidiano.

La incidencia de las carnes también se reflejó también en el acumulado de las últimas cuatro semanas. El informe señala que el "60% de la inflación mensual de alimentos se explicó por carnes", categoría que acumuló una variación de "4,9%" en el período considerado. Detrás se ubicaron los condimentos y productos alimenticios, con "4%", las verduras, con "3%", el azúcar y cacao, con "2,6%", y los lácteos y huevos, con "2,3%".

La medición registró una disminución en la cantidad de productos que presentaron aumentos. El porcentaje de artículos con subas cayó hasta un piso de "8%", mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas se sostuvo en 13%. Al mismo tiempo, el informe observó que las variaciones de precios mostraron una menor dispersión y una menor presencia de valores extremos en comparación con la semana previa.

Los datos reflejan que, aun cuando la proporción de productos que aumentan se mantiene contenida, determinados rubros continúan concentrando buena parte de las variaciones de precios. En ese escenario, la evolución de las carnes aparece nuevamente como uno de los factores centrales para explicar la dinámica inflacionaria de los alimentos durante junio, un comportamiento que impacta de manera directa sobre el costo de la canasta básica y sobre el poder de compra de los ingresos.

Lo que más había aumentado en mayo

Según relevó EcoGo, el rubro que más aumentó durante mayo fue el de "equipamiento del hogar", con un 3,5%, seguido por el rubro "educación" con un 3,4%, influenciado por nuevas subas en las cuotas de los colegios privados.

Otros rubros que, según EcoGo, también tuvieron aumentos fuertes, por encima del promedio, fueron "salud" con un 3,2% y "transporte y comunicación" con un 2,7%. En el caso del transporte, a las habituales subas de los colectivos de CABA y PBA y del subte se le sumó un aumento de los colectivos nacionales del AMBA y de los trenes metropolitanos a mediados de mes.

Al contrario, otros rubros subieron por debajo del promedio, pero sin alejarse tanto de él. Uno de los principales fue "alimentos y bebidas" con un 2%, aunque de fuerte incidencia en la cifra de inflación general.

Del mismo modo, el rubro "indumentaria" aumentó un 2%, como consecuencia del boom importador y de la crisis del sector textil local, que opera con una capacidad instalada de solo el 40%. Por último, otro rubro que, según EcoGo, aumentó por debajo del promedio, fue "vivienda", que incluye a los principales servicios del hogar, con un 1,9%.