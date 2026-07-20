Reflejo de la crisis de Milei: más de 120 despidos en un importante parque industrial

Más de 120 despidos en un Parque Industrial

Un reflejo de lo que es la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei es la situación que vive un importante parque industrial que con la confirmación de nuevas cesantías, ya lleva más de 120 trabajadores despedidos en el último tiempo.

Las empresas Unión Bat, fábrica de baterías y Laboratorios Pyam, ambas en el Parque Industrial Gualeguaychú (PIG) avanzaron con el recorte del personal y los empleados no encuentran una solución a estas medidas.

Este jueves se realizaron nuevas audiencias en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, aunque no hubo avances significativos en ninguno de los dos conflictos.

Más de 120 despidos entre ambas empresas

En el caso de Unión Bat, donde fueron despedidos más de 100 trabajadores, no se alcanzó un acuerdo y la conciliación obligatoria fue prorrogada. Los empleados continúan sin poder reincorporarse a sus puestos, aunque el gremio y la empresa mantienen abierto un canal de diálogo.

En paralelo, Laboratorios Pyam ratificó que no revertirá los 11 despidos recientes, que se suman a otros 9 cesanteados en mayo, mientras que la conciliación obligatoria se extenderá hasta el próximo 23 de julio. En ese sentido, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate Campana, Martín Gómez, participó de ambas audiencias y explicó que, en el caso de Pyam, la postura empresaria no cambió.

"La empresa sigue con la misma postura: ratificó los 11 despidos, no va a volver para atrás. Eso se lo dijo el abogado de la firma al secretario de Trabajo Mariano Camoirano. Ya se agotaron todas las instancias", sostuvo el dirigente gremial. Respecto del conflicto en Unión Bat, Gómez señaló que las negociaciones continúan tanto dentro como fuera del ámbito de la Secretaría de Trabajo y que el sindicato acercó distintas alternativas para intentar destrabar la situación.

"Nos dijeron que las iban a ver. Pero no hay nada concreto por ahora", afirmó al referirse a las propuestas presentadas durante la audiencia. Como único avance concreto, la empresa se comprometió a abonar este viernes el 50 por ciento de la quincena adeudada a los trabajadores, aunque el conflicto de fondo permanece sin resolución.

Las partes volverán a reunirse el viernes 24, a las 11, en la sede de la Secretaría de Trabajo de Gualeguaychú, con la expectativa de encontrar una salida que permita resolver una crisis que mantiene en vilo a más de un centenar de familias. "Mientras tanto vamos charlando por afuera, pero no hay nada concreto todavía", concluyó Gómez.

