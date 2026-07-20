EN VIVO
Anses

Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 20 de julio

ANSES paga hoy a jubilados mínimos, AUH y más. Conocé las prestaciones y montos según DNI para este lunes 20 de julio.

20 de julio, 2026 | 07.46

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de pagos de julio. Los jubilados y titulares de prestaciones ya pueden consultar cuándo cobro según la terminación del DNI. Hoy, lunes 20 de julio, corresponde el pago a varios grupos, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los pagos se acreditan en las cuentas bancarias de cada beneficiario. A continuación, el detalle completo de las prestaciones que cobran hoy.

Jubilaciones y Pensiones (haber mínimo)

Cobran hoy los jubilados y pensionados con DNI terminado en 7 que perciben hasta el haber mínimo.

  • Haber mínimo: $411.959
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Total: $481.959

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Titulares con DNI terminado en 7.

  • PUAM: $329.430
  • Bono: $70.000
  • Total: $399.430

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarios con DNI terminado en 7.

  • Monto total por hijo: $153.414
  • Se deposita el 80% ($122.731). El 20% restante se cobra al presentar la Libreta AUH.
  • Se acredita junto con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, si corresponde.

Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares con DNI terminado en 5.

  • Monto: similar a la AUH, $153.414 (80% en mano).

Asignaciones Familiares (SUAF)

Trabajadores registrados y monotributistas con DNI terminado en 7.

  • Los montos varían según el rango de ingresos del grupo familiar.
  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Mundial 2026
La Selección Argentina de Lionel Scaloni, el plantel que volvió a ser "el equipo de todos" Federico Lamas
Las más vistas