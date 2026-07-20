Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 20 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de pagos de julio. Los jubilados y titulares de prestaciones ya pueden consultar cuándo cobro según la terminación del DNI. Hoy, lunes 20 de julio, corresponde el pago a varios grupos, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Los pagos se acreditan en las cuentas bancarias de cada beneficiario. A continuación, el detalle completo de las prestaciones que cobran hoy.
Jubilaciones y Pensiones (haber mínimo)
Cobran hoy los jubilados y pensionados con DNI terminado en 7 que perciben hasta el haber mínimo.
- Haber mínimo: $411.959
- Bono extraordinario: $70.000
- Total: $481.959
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Titulares con DNI terminado en 7.
- PUAM: $329.430
- Bono: $70.000
- Total: $399.430
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Beneficiarios con DNI terminado en 7.
- Monto total por hijo: $153.414
- Se deposita el 80% ($122.731). El 20% restante se cobra al presentar la Libreta AUH.
- Se acredita junto con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, si corresponde.
Asignación por Embarazo (AUE)
Titulares con DNI terminado en 5.
- Monto: similar a la AUH, $153.414 (80% en mano).
Asignaciones Familiares (SUAF)
Trabajadores registrados y monotributistas con DNI terminado en 7.
- Los montos varían según el rango de ingresos del grupo familiar.