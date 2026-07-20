Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 20 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de pagos de julio. Los jubilados y titulares de prestaciones ya pueden consultar cuándo cobro según la terminación del DNI. Hoy, lunes 20 de julio, corresponde el pago a varios grupos, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los pagos se acreditan en las cuentas bancarias de cada beneficiario. A continuación, el detalle completo de las prestaciones que cobran hoy.

Jubilaciones y Pensiones (haber mínimo)

Cobran hoy los jubilados y pensionados con DNI terminado en 7 que perciben hasta el haber mínimo.

Haber mínimo: $411.959

Bono extraordinario: $70.000

Total: $481.959

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Titulares con DNI terminado en 7.

PUAM: $329.430

Bono: $70.000

Total: $399.430

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarios con DNI terminado en 7.

Monto total por hijo: $153.414

Se deposita el 80% ( $122.731 ). El 20% restante se cobra al presentar la Libreta AUH.

). El 20% restante se cobra al presentar la Libreta AUH. Se acredita junto con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, si corresponde.

Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares con DNI terminado en 5.

Monto: similar a la AUH, $153.414 (80% en mano).

Asignaciones Familiares (SUAF)

Trabajadores registrados y monotributistas con DNI terminado en 7.