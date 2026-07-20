Polémica por la cantidad de anuncios seguidos que empezó a meter YouTube y que indigna a los usuarios

Las quejas se concentran especialmente en la versión gratuita de YouTube.

YouTube volvió a quedar en el centro de la polémica luego que numerosos usuarios denunciaran un aumento en la cantidad y la agresividad de los anuncios que aparecen durante la reproducción de videos. Los reportes, que comenzaron a multiplicarse en los últimos días, apuntan a una experiencia cada vez más invasiva, con pausas publicitarias más frecuentes y formatos que complican la navegación dentro de la plataforma.

Las quejas se concentran especialmente en la versión gratuita de YouTube, donde varios usuarios aseguran que los anuncios se volvieron más difíciles de evitar. Según las denuncias, algunos videos incluyen tandas publicitarias más extensas o con una mayor cantidad de avisos consecutivos, una situación que reavivó el debate sobre el modelo de monetización del servicio y el incentivo para contratar YouTube Premium.

Usuarios denuncian una experiencia cada vez más invasiva

Distintos usuarios compartieron en redes sociales capturas y videos que muestran bloques publicitarios con varios anuncios consecutivos antes o durante la reproducción del contenido. La percepción general es que la plataforma incrementó la presión publicitaria, afectando la experiencia de quienes utilizan el servicio sin pagar una suscripción.

Las críticas también apuntan a que algunos anuncios no pueden omitirse inmediatamente, lo que obliga a permanecer más tiempo frente a la publicidad antes de acceder al contenido elegido. Esto generó un fuerte malestar entre los usuarios, que consideran que la plataforma está endureciendo su estrategia para impulsar la migración hacia la versión paga.

YouTube no confirmó cambios oficiales

Hasta el momento, YouTube no anunció una modificación general en su política de anuncios ni confirmó que exista un cambio permanente en la cantidad de publicidad que reciben todos los usuarios. Sin embargo, no sería la primera vez que la empresa realiza pruebas limitadas con diferentes formatos publicitarios antes de implementarlos de manera más amplia.

Algunos videos incluyen tandas publicitarias más extensas o con una mayor cantidad de avisos.

La plataforma ya experimentó en otras oportunidades con nuevas estrategias para aumentar los ingresos por publicidad y también reforzó su lucha contra los bloqueadores de anuncios, medidas que generaron cuestionamientos similares entre la comunidad.

Por ahora, no está claro si esta nueva ola de anuncios corresponde a una prueba puntual o si será parte de una estrategia definitiva. Mientras tanto, las publicaciones de usuarios continúan acumulándose en redes sociales y vuelven a poner bajo la lupa el equilibrio entre la monetización del servicio y la experiencia de quienes consumen contenido diariamente en YouTube.