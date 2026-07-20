UE impone multa de 550 millones de euros a AliExpress por venta de artículos ilegales y falsificados

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de AliExpress se muestra en una tienda de AliExpress en Granada, España

AliExpress, de Alibaba, recibió el lunes una multa récord de 550 millones de euros (629 millones de dólares) por parte de la Unión Europea por no haber ‌tomado medidas contra la venta de ‌productos ilegales, peligrosos y falsificados en su plataforma.

Se trata de la tercera multa impuesta por la Comisión Europea en virtud de la histórica Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la UE, que exige a las plataformas en línea de gran tamaño que redoblen sus esfuerzos para combatir los contenidos ilegales y nocivos.

La Comisión acusó a AliExpress en junio del año pasado de incumplir un requisito clave de la DSA: evaluar y ​mitigar los riesgos de la ⁠difusión de productos ilegales.

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Fijó el 20 de octubre como fecha límite para que AliExpress ‌propusiera medidas correctoras, y la empresa podría enfrentarse a nuevas sanciones si ⁠el regulador decide en diciembre que estas no ⁠cumplen con la Ley de Servicios Digitales.

"Esto es muy peligroso para los consumidores e injusto para las empresas que cumplen con todas nuestras normas", dijo a los periodistas la responsable de ⁠tecnología de la UE, Henna Virkkunen.

Destacó que AliExpress contó el año pasado con ​193 millones de usuarios en Europa, frente a los 156 ‌millones de Shein y los 130 millones de ‌Temu. Temu también ha sido multada en virtud de la DSA, mientras que Shein ⁠se enfrenta a una investigación en curso.

"Uno de cada cinco europeos afirma que compra una vez al mes en Shein, Temu y AliExpress", señaló Virkkunen.

Alibaba no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

LA SANCIÓN A ALIEXPRESS ES SUPERIOR A LAS MULTAS IMPUESTAS A ​X Y A ‌TEMU

La Comisión señaló que AliExpress no había evaluado adecuadamente si contaba con personal suficiente para analizar los riesgos y había sobreestimado la eficacia de su sistema en la detección y eliminación de productos ilegales.

El regulador criticó los sistemas de recomendación y publicidad de AliExpress por agravar la difusión de productos ilegales, así ⁠como su dependencia de un único indicador cuantitativo para evaluar su sistema de moderación destinado a prevenir el riesgo de que los productos ilegales aparecieran o reaparecieran en formas similares.

Señaló que la incapacidad de AliExpress para detectar productos ilegales supuso que muchos de ellos —desde productos falsificados hasta juguetes inseguros y cosméticos peligrosos— permanecieran en línea durante muchas semanas.

La Comisión también cuestionó la ineficaz política de sanciones de la empresa, que daba lugar a que las empresas sancionadas siguieran vendiendo productos ‌ilegales en su plataforma.

Señaló que el sistema obligatorio de "autorización de marca" de AliExpress —destinado a impedir la venta de falsificaciones— era ineficaz, carecía de personal suficiente y podía eludirse fácilmente por parte de los comerciantes que vendían productos falsificados.

El regulador señaló que el carácter novedoso de la Ley de Servicios Digitales fue un factor atenuante a la hora de calcular la multa impuesta a ‌AliExpress, que podría haber sido más elevada.

La sanción es considerablemente superior a los 120 millones de euros impuestos a la plataforma de redes sociales X, de Elon Musk, en diciembre del año pasado, ‌y a los 200 ⁠millones de euros impuestos a Temu en mayo de este año, ambas por infracciones de la DSA.

AliExpress eludió una multa, que podría ascender hasta ​el 6% de su facturación anual mundial, en junio del año pasado tras aceptar medidas para hacer frente a la difusión de material potencialmente ilegal y pornográfico en su plataforma.

(1 dólar = 0,8743 euros)

Con información de Reuters