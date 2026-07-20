El gobierno quedó expuesto a contradicciones tras el Mundial 2026 por la bandera de Malvinas desplegada por los jugadores argentinos en la semifinal contra Inglaterra y luego por la falta de coordinación para los festejos por el subcampeonato y el decreto del feriado. Al mismo tiempo, el Presidente mantuvo su cábala de ver el partido desde la residencia de Olivos junto a su hermana Karina. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
La AFA oficializó el regreso de los jugadores pero el Gobierno no define el feriado
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 14 minutos
La AFA confirma que parte de la Selección “partirá directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos”
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que, luego de disputar la final con España por la Copa del Mundo, “algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos” para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso.
Paralelamente, ratificó que una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará este lunes a la Argentina, con arribo previsto alrededor de las 17hs.
Asimismo, y en nombre de los jugadores, del cuerpo técnico, de la dirigencia de la AFA y de todo el staff de la Selección Argentina, manifestaron “su más profundo agradecimiento a cada argentino” que acompañó al equipo durante el Mundial 2026.
Hace 1 hora
Milei decretará feriado nacional el día que la Selección celebre en el país
El Presidente lo confirmó tras el sucampeonato obtenido por Argentina en el Mundial 2026, aunque evitó ponerle fecha exacta.
El presidente, Javier Milei, resolvió decretar un feriado nacional en todo el país tras el subcampeonato obtenido por Argentina en el Mundial 2026, aunque evitó confirmar la fecha exacta y lo dejó librado al día en que la Selección decida realizar el festejo.
Hace 2 horas
Milei habló tras la derrota de Argentina: "Hasta el final"
El Presidente posteó en sus redes sociales apenas terminado el partido que consagró a España luego de ver la final desde la quinta de Olivos.
El presidente Javier Milei salió a hablar en sus redes sociales luego de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 y agradeció a los jugadores de la Selección por lo logrado durante la copa.
Hace 7 horas
Una economía sin locomotoras: qué esperar para el segundo semestre
Mientras el Gobierno apuesta a una recuperación, el consumo, la industria, la construcción y el empleo están cada vez más lejos de consolidarse como motores de la actividad. El crecimiento se concentra en pocos sectores y pierde capacidad para arrastrar al resto de la economía.
Hace 7 horas
Receso, internas y falta de acuerdos: el Congreso entra en un limbo de dos semanas
Durante el parate informal de invierno en las dos Cámaras, el Gobierno de La Libertad Avanza buscar hacerle RCP a la reforma electoral, que depende de los aliados. Los cruces que dejó la última sesión y los temas congelados.
Hace 8 horas
Milei habló tras las derrota de la Selección Argentina: "Nadie les puede recriminar nada"
El Presidente lamentó el resultado del Mundial, pero destacó el "logro enorme" de los jugadores albicelestes. Además, aclaró las dudas sobre el feriado nacional para "festejar" y ratificó que la Casa Rosada está disponible para recibirlos.
Hace 22 horas
Javier Milei verá el partido en Olivos y el Gobierno queda expuesto por Malvinas
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
00:08 | 19/07/2026
El "principio de revelación" para un Gobierno que no quiere ni cree en el país
La reivindicación de Malvinas que protagonizaron los jugadores dejó al Gobierno sin discurso, expuso las contradicciones de su política hacia el Reino Unido y desarmó parte del relato que había construido alrededor de la Scaloneta.
Imagen generada con inteligencia artficial.
00:05 | 19/07/2026
Con Milei perdemos el Mundial…económico
Desde que asumió Milei, retrocedieron la inversión, la industria, las empresas, el empleo registrado, el salario mínimo y el consumo. Al mismo tiempo, aumentaron la desocupación, la precariedad laboral y la mora de los hogares. El relato oficial se aferra a la reducción de la inflación medida con una canasta desactualizada y a un dólar anestesiado con deuda y salvatajes financieros del FMI y EE.UU.
El Mundial económico de Milei se disputa en muchos partidos y el Gobierno pierde en casi todos. Imagen: ChatGPT
00:05 | 19/07/2026
Milei contra la Selección: el Gobierno antipopular más orgulloso del mundo
En lugar de subirse a la ola de la Scaloneta, el gobierno cayó en una pelea innecesaria y equivocada. Malvinas y un presente que expone a Milei: arrancó el plan israelí-britanico para llevarse el petróleo, generar nuevos recursos y multiplicar la población de las islas. Netanhayu paga mal la subordinación de La Libertad Avanza.
17:58 | 18/07/2026
Trump, Milei y el peligro de la manipulación electoral
El fascismo neoliberal ha sabido utilizar los mecanismos democráticos que quedan en pie para impulsar la demolición de esos mismos pilares. Usó las conquistas del pueblo contra el propio pueblo. Cuando ya no necesitan o no pueden sostener esa ficción, se ve su verdadera naturaleza.
17:08 | 18/07/2026
Alarma por las deudas: 1 de cada 3 argentinos ya no puede pagar sus créditos
El director de Analytica advirtió que la morosidad se profundiza en Argentina y aseguró que uno de cada tres deudores ya no puede afrontar sus obligaciones, en un contexto de creciente deterioro de los ingresos familiares.
15:58 | 18/07/2026
Pagano apuró a Milei: pidió la explanada del Congreso para recibir a la Selección
La diputada, enfrentada al Presidente, le pidió a la Vicepresidenta que habilite el palacio legislativo para recibir al combinado de Lionel Scaloni tras la final con España del Mundial 2026.
13:47 | 18/07/2026
El vocero Ravier volvió a hablar sobre el reclamo de Malvinas: "País bananero"
El funcionario planteó que la Argentina debe ser "grande nuevamente, próspera y respetada" para que el país tenga más posibilidades de "avanzar en el reclamo de soberanía" de las islas. Su mensaje fue compartido también por Milei en sus redes.
El vocero también expresó que el reclamo soberano volvió a estar en el centro de la escena por el lienzo que agitó el equipo de Lionel Messi tras ganarle 2-1 a los ingleses.
12:06 | 18/07/2026
La Justicia de Brasil prohíbe el encuentro entre Milei y Jair Bolsonaro
El Tribunal Supremo de Brasil impidió que el Presidente visite a al ex mandatario brasileño al considerar que el encuentro tendría un carácter político.
Bolsonaro está en presión domiciliaria por intento de golpe de Estado.