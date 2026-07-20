La AFA oficializó el regreso de los jugadores pero el Gobierno no define el feriado

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que, luego de disputar la final con España por la Copa del Mundo, “algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos” para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso.

Paralelamente, ratificó que una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará este lunes a la Argentina, con arribo previsto alrededor de las 17hs.

Asimismo, y en nombre de los jugadores, del cuerpo técnico, de la dirigencia de la AFA y de todo el staff de la Selección Argentina, manifestaron “su más profundo agradecimiento a cada argentino” que acompañó al equipo durante el Mundial 2026.