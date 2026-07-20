Los servicios públicos en el AMBA representan el 15% del salario, el nivel más alto desde 2023

La canasta de servicios públicos de julio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) representa el 15% sobre el salario promedio registrado, el nivel más alto desde 2023. El gasto mensual de una familia en electricidad, gas natural, agua y transporte tiene un peso cada vez más significativo en sus ingresos, una tendencia que se viene acelerando de manera pronunciada desde abril.

El salario promedio registrado estimado de julio es de $ 1.924.456, que alcanza para adquirir 6,5 canastas de servicios públicos, mientras que en julio de 2025 el salario alcanzó para comprar 7,8 canastas. Los datos surgen del último informe realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IEEP – UBA/Conicet), que realiza un detallado seguimiento mensual de los principales indicadores de la canasta de servicios en el AMBA.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según el IIEP, en julio de 2026 la canasta representó el 12% del salario promedio registrado, mientras que en diciembre de 2023 el peso de los servicios públicos sobre los ingresos no llegaba al 6%. Además, desde diciembre de 2023 hasta julio de 2026 la canasta de servicios públicos en el AMBA, donde viven alrededor de 16 millones de personas (36% del país), aumentó un 966%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC del INDEC) subió un 241%, aclara el IIEP.

En julio un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, destinará $ 295.826 para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable. Este gasto esencial aumentó un 4,6% respecto de junio y es un 53% superior a lo que destinó una familia en julio de 2025 (que fue $ 193.329), según el informe elaborado con datos del REM (relevamiento de expectativas de mercado).

El peso del transporte y la electricidad en las familias

El gasto promedio de un hogar del AMBA en transporte en julio es de poco más de $ 121.000, marcando un aumento de un 73% interanual. Además, lo que destina una familia a la factura de energía eléctrica es $ 68,210 (48% interanual), en gas natural es de $ 64.862 (39% interanual) y en agua $ 41.724 por mes (35% interanual).

Según el IIEP-UBA, lo que destina un hogar a “colectivos de las líneas de CABA aumenta 4,1% (IPC de mayo 2,1% más 2% por regla indexatoria)”. Las líneas interjurisdiccionales, que habían subido 7,7% en abril y 7,1% en junio, tuvieron un aumento del 3,2% en julio. “El gasto total de las familias en transporte sube 3,7% en julio respecto del mes anterior”, destacó el documento.

El informe advirtió que el peso del gasto familiar en transporte explica el 41% de la canasta de servicios en el AMBA. De este modo, el transporte se presenta en la actualidad como el gasto de mayor consideración sobre los ingresos de los hogares.

La canasta incluye el consumo de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público. “Refleja el costo promedio de los servicios públicos de un hogar representativo del AMBA. En energía se toma un hogar sin subsidios y estacionalidad promedio en el consumo. En agua potable un hogar de coeficiente zonal medio de CABA ajustado por días del mes”, aclaró el IIEP.