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Accidente

Un adolescente fallece en España tras derrumbarse una fuente en las celebraciones del Mundial

20 de julio, 2026 | 05.37

Un adolescente de 13 años falleció y dos personas ‌resultaron heridas ‌cuando una fuente se derrumbó parcialmente en el oeste de España en la madrugada del lunes, lo que empañó las celebraciones masivas por la segunda ​victoria de ⁠la historia del país en ‌un Mundial de fútbol, ⁠según los servicios ⁠de emergencia.

El accidente se produjo poco después de medianoche en Ciudad Rodrigo, ⁠una ciudad medieval amurallada ​de unos 12.000 habitantes ‌situada en la ‌provincia de Salamanca, cerca de ⁠la frontera con Portugal.

Cientos de vecinos se habían reunido en la fuente de la ​Glorieta del ‌Árbol Gordo, en el centro de la ciudad, cuando la parte superior del monumento se desprendió y ⁠golpeó a varias personas, informaron los servicios de emergencia regionales.

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En un comunicado, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo expresó sus condolencias por la víctima.

"Toda la ciudad siente esta pérdida ‌y acompaña a la familia y amigos del menor en su dolor", señaló.

"Lo que tenía que haber sido una celebración por la ‌victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ‌ha convertido ⁠en una tragedia para el conjunto de la ​sociedad mirobrigense".

Con información de Reuters

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