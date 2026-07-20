Feinmann reveló la decisión que tomó Messi con la Selección Argentina: "Me dicen que..."

Feinmann contó lo que pasará con Messi tras el Mundial.

La Selección Argentina cayó este último domingo 19 de julio ante España, por la final del Mundial 2026. El único gol del encuentro llegó a pocos segundos del inicio del segundo tiempo de la prórroga, cuando Ferrán Torres capitalizó un centro atrás de Iñaki Williams y mandó la pelota al fondo de la red con un furibundo disparo. El cuarto de hora restante no fue suficiente para poder igualar el partido, mucho menos teniendo en cuenta que (desde el comienzo del suplementario) se jugaba con uno menos por la expulsión de Enzo Fernández, por lo que La Roja se alzó así con su segundo título en la cita máxima.

Poco más de 24 horas pasaron ya desde el silbatazo de Slavko Vincic y el trago amargo aún persiste en muchos. No solo está presente en las calles, sino también en los diferentes canales de televisión: muchos analizan lo que el grupo hizo por el país, tanto en Qatar como en las diferentes Copa América, mientras que otros empiezan a recolectar diferentes testimonios para entender qué es lo que se viene de aquí en adelante. Un ejemplo de esto último fue Eduardo Feinmann, quien en vivo por A24 habló de lo que pasará con Messi en La Albiceleste.

La tristeza de Lionel Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial.

¿Messi seguirá en la Selección Argentina?

En determinado momento, el reconocido comunicador expuso: "Según lo que me cuentan a mí, hablando con familiares de los jugadores, me dicen que Leo Messi, como tiene contrato hasta 2028 en el Inter (de Miami), va a jugar la Copa América para Argentina". Cabe recordar que la próxima edición de ese certamen será en dos años, momento en el que La Pulga tendrá ya 41 (misma edad que posee actualmente Cristiano Ronaldo).

"Si juega en el Inter hasta 2028 tranquilamente puede jugar, a menos que Messi se plante y diga 'renuncio', pero no creo que renuncie él, no hay motivo para que renuncie", completó el conductor, quien sembró la duda para muchos respecto a si efectivamente se vio lo último de Messi con la celeste y blanca o aún quedan capítulos por escribir.