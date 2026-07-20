En abril, Formosa tuvo la segunda mayor suba salarial en la construcción del NEA

Un informe de la consultora Politiké, elaborado a partir de datos oficiales de distintos organismos nacionales, Formosa se ubicó entre las de mejor desempeño en materia de salarios reales del sector de la construcción en abril. Pese a que también sufrió una fuerte caída en los recursos nacionales y se enmarca en una tendencia de crecimiento de la informalidad laboral.

De acuerdo con un gráfico elaborado sobre la base de información del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), la provincia registró un crecimiento interanual del 1,8% en el salario real de la construcción hasta abril de 2026.

Ese desempeño posicionó a la provincia como la segunda jurisdicción del NEA con mayor incremento salarial en ese sector, según destacó la consultora.

El informe también analizó la evolución de los recursos enviados por el Estado nacional a las provincias a partir de datos del Ministerio de Economía y del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

En ese marco, Formosa registró una caída real acumulada del 35,32% en los fondos de coparticipación federal durante lo que va de 2026. Según Politiké, este descenso refleja el impacto de la menor recaudación nacional como consecuencia de la desaceleración de la actividad económica.

A su vez, las transferencias totales hacia la provincia también mostraron una fuerte retracción. La variación interanual real acumulada fue del -19,68%, ubicando a Formosa entre las jurisdicciones más afectadas por la reducción de recursos provenientes del Gobierno nacional.

Menos empresas y trabajadores con cobertura

Otro de los indicadores analizados corresponde a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, Argentina perdió 27.242 empresas con cobertura por riesgos laborales, un promedio de 30 por día.

En el mismo período también se redujo en 324.513 la cantidad de trabajadores cubiertos por ese sistema, equivalente a unos 368 empleos diarios.

Desde Politiké señalaron que cada empresa y trabajador que sale del sistema implica un avance del empleo informal y constituye una señal del deterioro del mercado laboral.

La informalidad laboral continúa en aumento

La consultora también tomó como referencia datos del Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) para analizar la evolución del empleo informal.

El relevamiento muestra que entre comienzos de 2025 y el primer trimestre de 2026 los puestos de trabajo que más crecieron fueron los informales, llevando la tasa de informalidad laboral al 44,2% a nivel nacional.

Según el informe, esta situación responde en gran parte a las dificultades económicas de los hogares, que obligan a más personas a incorporarse a empleos precarios o a extender su jornada laboral para sostener sus ingresos.

Más monotributistas y menos empleo en relación de dependencia

Finalmente, Politiké analizó la evolución del empleo registrado utilizando información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Los datos muestran que desde noviembre de 2023 disminuyó la cantidad de trabajadores registrados en relación de dependencia, tanto en el sector público como en el privado, mientras aumentó el número de monotributistas y trabajadores autónomos.

La consultora advirtió que este cambio no logra compensar la pérdida de empleo formal y consolida un proceso de mayor precarización laboral, con consecuencias sobre el sistema previsional, la cobertura de salud y la calidad del empleo en Argentina.