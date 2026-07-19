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Conflicto en Medio Oriente

Escalada en Medio Oriente: ataques cruzados, bloqueo en Ormuz y presión de Trump

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

La crisis en Medio Oriente se profundiza con ataques cruzados entre Israel e Irán, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la ofensiva israelí en el sur del Líbano, mientras Donald Trump endurece su postura contra Teherán y aumenta el riesgo de una confrontación regional abierta.

En los últimos días, el conflicto en Medio Oriente se ha intensificado con nuevos ataques entre Israel e Irán, que repercuten directamente en la seguridad del estrecho de Ormuz y en la frontera sur del Líbano. Los bombardeos israelíes sobre posiciones vinculadas a Hezbolá se suman a la ofensiva iraní con drones y misiles contra objetivos estratégicos, lo que incrementa la tensión regional. A su vez, el estrecho de Ormuz, corredor clave para el transporte mundial de petróleo, enfrenta incidentes con buques atacados y amenazas de bloqueo, generando un fuerte impacto en los mercados energéticos internacionales. En este contexto, la escalada militar se combina con advertencias diplomáticas que refuerzan la percepción de un escenario de alta inestabilidad.  

Al mismo tiempo, la administración de Donald Trump endureció su discurso frente a Teherán, advirtiendo que no descarta nuevas represalias si continúan los ataques contra aliados de Washington en la región. Esta postura se enlaza con la presión ejercida por Estados Unidos en el Golfo, donde mantiene presencia militar para garantizar la libre circulación en Ormuz. En paralelo, los enfrentamientos en el sur del Líbano amenazan con abrir un nuevo frente de guerra, mientras las negociaciones diplomáticas permanecen estancadas. Así, los ataques cruzados, la disputa por rutas marítimas estratégicas y las declaraciones de líderes internacionales configuran un panorama en el que cada acción incrementa el riesgo de una confrontación regional abierta.  
 

Hace 1 hora

Irán anuncia un "accidente" en Ormuz entre dos cargueros que intentaban atravesar el estrecho sin permiso

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este domingo de que dos cargueros se han visto involucrados en un "accidente", cuyo alcance exacto no ha detallado, mientras intentaban atravesar sin permiso el estrecho de Ormuz, ahora mismo completamente bloqueado. En un comunicado recogido por la radiotelevisión estatal iraní IRIB, la Guardia Revolucionaria culpa de lo ocurrido a las tripulaciones de ambos cargueros por desconectar sus sistemas de navegación "en complicidad con los terroristas de Estados Unidos" para evadir los controles iraníes e ignorar las advertencias de las fuerzas marítimas de Irán cuando fueron descubiertos.

 

"Su intención era interrumpir el tráfico marítimo y salir del estrecho de Ormuz por una ruta peligrosa", ha explicado la Guardia Revolucionaria iraní, que también ha informado de que ha "disuadido" a otros dos cargueros que intentaban seguir sus pasos.

 

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica insiste en que el Estrecho de Ormuz está "completamente" bajo su control, y que el único paso seguro es la ruta designada por las autoridades iraníes. "Ni una sola gota de petróleo, gas o fertilizante químico pasará por el Estrecho de Ormuz sin coordinación y autorización", han añadido antes de avisar a los buques que se dejen "influir por las palabras del enemigo estadounidense" de que lo más probable "es que acaben sufriendo un accidente".

11:12 | 18/07/2026

EE.UU. anunció la muerte de dos soldados tras un ataque iraní en Jordania

El Comando Central estadounidense (CENTCOM) anunció la muerte de dos soldados estadounidenses tras el ataque de Irán a una base norteamericana en Jordania. También hay un tercer agente que está desaparecido, según advirtieron.

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18:42 | 17/07/2026

El petróleo saltó casi un 5% tras un ataque de Irán a una base aérea de EE.UU. en Qatar

El barril cerró a U$S 88,13 en una jornada de máxima tensión militar. La Guardia Revolucionaria iraní destruyó aviones cisterna estadounidenses, mientras el FMI advierte que el freno al suministro global tardará meses en normalizarse.

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07:52 | 17/07/2026

EE.UU. ataca Irán por séptima noche consecutiva y el petróleo no para de subir

EE. UU. sigue con su ofensiva y Teherán responde con ataques a instalaciones militares y radares vinculados a Washington en varios países del Golfo. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz sigue cerrado.

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14:56 | 16/07/2026

Irán amenaza con destruir toda la infraestructura de la región si EE.UU. ataca

El régimen de Teherán advirtió que su respuesta militar será "un golpe superior", luego de que Trump reimpusiera el bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz y amenazara con bombardear centrales eléctricas y puentes iraníes.

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07:07 | 16/07/2026

Estados Unidos anunció una "sexta ronda consecutiva" de ataques contra Irán

El Ejército estadounidense anunció una nueva oleada de ataques contra el territorio iraní. El gobierno de Teherán no emitió respuesta oficial, aunque medios locales aseguraron haber escuchado "estruendos" en la en la isla de Qeshm, Bandar Abbas y Chabahar.

Miembros de la Defensa Civil de Bahréin extinguen un incendio provocado por la caída de restos de drones iraníes.

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06:54 | 15/07/2026

EE.UU. e Irán intensifican los ataques y crece la amenaza sobre rutas petroleras

Washington aseguró haber completado una nueva oleada de bombardeos sobre objetivos militares iraníes y reanudó el bloqueo naval de los puertos del país. Teherán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait, mientras amenaza con extender el cierre a otras rutas clave para el comercio energético mundial.

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17:34 | 14/07/2026

Israel contra Palestina: aprobó un presupuesto millonario para expandir la ocupación

El gobierno de Israel aprobó una inversión de 434 millones de dólares para crear 34 nuevas colonias en Cisjordania ocupada.

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13:59 | 14/07/2026

Trump retira cobro a barcos que crucen el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense anunció que sustituirá el polémico peaje del 20% por "enormes" acuerdos de inversión con los países árabes del Golfo. Teherán desafió la medida y advirtió que no cederá "ni un ápice" el control del estrecho.

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06:51 | 14/07/2026

Todo el Golfo Pérsico bajo ataque otra vez por la guerra entre EE.UU. e Irán

Por orden directa de Donald Trump, el Comando Central estadounidense bombardeó objetivos militares en distintas partes de Irán y en el estrecho de Ormuz, disparando el precio del barril de Brent. En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó ataques contra la bases estadounidenses en Bahréin y Jordania.

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14:07 | 13/07/2026

Agencia de la ONU rechazó el plan de Trump de cobrar peaje en el Estrecho de Ormuz

La Organización Marítima Internacional advirtió que "no existe base jurídica" para exigir el pago del 20% de las mercancías que transiten por la estratégica ruta. Crece la tensión tras el feroz cruce de misiles y el bloqueo de la vía navegable por parte de Irán.

Un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam

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13:14 | 13/07/2026

Trump declara "abierto" el estrecho de Ormuz y exige que se pague una tasa

El presidente de EE.UU. afirmó que sus fuerzas se convertirán en los "ángeles de la guarda" de la estratégica ruta comercial. Además, advirtió que tiene listos 1.000 misiles por si intentan asesinarlo, mientras Teherán denuncia una "guerra psicológica".

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando con la prensa en el Air Force One.

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10:57 | 13/07/2026

Alemania, Francia y Reino Unido condenan ataques de Irán en Ormuz

El bloque del E-3 emitió un comunicado conjunto para repudiar el bloqueo del Estrecho de Ormuz y los bombardeos a bases regionales, además de exigir retomar las negociaciones de paz.

Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam

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10:50 | 13/07/2026

Irán intensifica los ataques contra bases de EE.UU. en el Golfo Pérsico

Teherán bloqueó por la fuerza el Estrecho de Ormuz, una vía clave por la que pasa la quinta parte del petróleo mundial. Tras el cierre de la ruta comercial, el precio del barril de crudo saltó más del 4%.

Un proyectil cae en un lugar desconocido durante lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describe como ataques contra objetivos militares iraníes

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06:59 | 13/07/2026

Medio Oriente en llamas: EE.UU. vuelve a lanzar un masivo ataque contra Irán

Irán cerró el estratégico estrecho de Ormuz y EE.UU. respondió imponiendo su propio bloqueo militar, otra vez. El precio del petróleo se vuelve a disparar, mientras vuelan misiles de uno y otro lado en el Golfo Pérsico. La guerra regional en Medio Oriente es un hecho de nuevo.

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