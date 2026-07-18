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Conflicto en Medio Oriente

Irán considera "suspendido" el alto al fuego con EE.UU. y confirmó 50 muertos en julio

En VIVO - Actualizado hace 2 minutos

El vicecanciller iraní aseguró que desde Teherán consideran "suspendidos sus compromisos" tras la reanudación de los ataques estadounidenses contra su país, a la par que confirmó "50 muertos y 500 heridos civiles" en los últimos días.

Después de haber acordado un alto al fuego y firmado un memorando de entendimiento para la paz regional, las tensiones entre Irán y Estados Unidos todavía persisten y se profundizaron en los últimos días. Sólo en esta semana, las tropas de Donald Trump atacaron durante siete noches seguidas el territorio del sur iraní, con explosiones que se oyeron desde distintas ciudades. La mayoría de estos ataques fueron en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, lo que provocó una reacción inmediata desde Teherán, quienes prometieron una cruda "venganza" si Estados Unidos llegase a atacar infraestructura civil.

En las últimas horas, distintos altos mandos del Gobierno iraní confirmaron que consideran "terminados" los acuerdos con Washington, a la par que los denunciaron por "violaciones a éstos compromisos". Los ataques de la última semana ya contabilizaron decenas de muertos y heridos en el país persa, dato que fue confirmado por la propia cartera de Salud del gobierno de Teherán.

El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy sábado 18 de julio.

Hace 1 hora

El líder supremo iraní no aparecerá en público mientras haya guerra

Desde el entorno del poder iraní confirmaron que el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí "no aparecerá en público hasta que la situación se normalice" con Estados Unidos e Israel, tal como informó este sábado una fuente oficial a la agencia rusa TASS.

 

"Por motivos de seguridad su excelencia no reaparecerá en público próximamente. El Gobierno espera a que la situación se normalice. Entonces reaparecerá", advirtió la fuente.

Hace 2 horas

Irán contabilizó 50 muertos y 500 heridos civiles tras la reanudación de la guerra con Estados Unidos

El Ministerio de Salud de Irán afirmó este sábado que los ataques estadounidenses contra el país, vigentes desde el 6 de julio, ya causaron la muerte de al menos 50 civiles y dejaron más de 500 heridos.

Hace 2 horas

Irán afirmó que el memorando de entendimiento fue "suspendido" tras los ataques estadounidenses de esta semana

El viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, afirmó que el gobierno de Irán considera "suspendidos sus compromisos" con el memorando de entendimiento debido a "la continuidad de los ataques estadounidenses", según lo confirmó ante la agencia iraní Fars.

 

“Estados Unidos ha violado y suspendido todos sus compromisos en el marco del memorando de entendimiento con Islamabad”, dijo Gharibabadi este sábado temprano.

 

En paralelo, advirtió que Teherán también considera suspendidos sus compromisos y la implementación del acuerdo, ya que está "ocupado defendiendo el país".

Hace 18 horas

El petróleo saltó casi un 5% tras un ataque de Irán a una base aérea de EE.UU. en Qatar

El barril cerró a U$S 88,13 en una jornada de máxima tensión militar. La Guardia Revolucionaria iraní destruyó aviones cisterna estadounidenses, mientras el FMI advierte que el freno al suministro global tardará meses en normalizarse.

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07:52 | 17/07/2026

EE.UU. ataca Irán por séptima noche consecutiva y el petróleo no para de subir

EE. UU. sigue con su ofensiva y Teherán responde con ataques a instalaciones militares y radares vinculados a Washington en varios países del Golfo. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz sigue cerrado.

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14:56 | 16/07/2026

Irán amenaza con destruir toda la infraestructura de la región si EE.UU. ataca

El régimen de Teherán advirtió que su respuesta militar será "un golpe superior", luego de que Trump reimpusiera el bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz y amenazara con bombardear centrales eléctricas y puentes iraníes.

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07:07 | 16/07/2026

Estados Unidos anunció una "sexta ronda consecutiva" de ataques contra Irán

El Ejército estadounidense anunció una nueva oleada de ataques contra el territorio iraní. El gobierno de Teherán no emitió respuesta oficial, aunque medios locales aseguraron haber escuchado "estruendos" en la en la isla de Qeshm, Bandar Abbas y Chabahar.

Miembros de la Defensa Civil de Bahréin extinguen un incendio provocado por la caída de restos de drones iraníes.

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06:54 | 15/07/2026

EE.UU. e Irán intensifican los ataques y crece la amenaza sobre rutas petroleras

Washington aseguró haber completado una nueva oleada de bombardeos sobre objetivos militares iraníes y reanudó el bloqueo naval de los puertos del país. Teherán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait, mientras amenaza con extender el cierre a otras rutas clave para el comercio energético mundial.

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17:34 | 14/07/2026

Israel contra Palestina: aprobó un presupuesto millonario para expandir la ocupación

El gobierno de Israel aprobó una inversión de 434 millones de dólares para crear 34 nuevas colonias en Cisjordania ocupada.

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13:59 | 14/07/2026

Trump retira cobro a barcos que crucen el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense anunció que sustituirá el polémico peaje del 20% por "enormes" acuerdos de inversión con los países árabes del Golfo. Teherán desafió la medida y advirtió que no cederá "ni un ápice" el control del estrecho.

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06:51 | 14/07/2026

Todo el Golfo Pérsico bajo ataque otra vez por la guerra entre EE.UU. e Irán

Por orden directa de Donald Trump, el Comando Central estadounidense bombardeó objetivos militares en distintas partes de Irán y en el estrecho de Ormuz, disparando el precio del barril de Brent. En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó ataques contra la bases estadounidenses en Bahréin y Jordania.

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14:07 | 13/07/2026

Agencia de la ONU rechazó el plan de Trump de cobrar peaje en el Estrecho de Ormuz

La Organización Marítima Internacional advirtió que "no existe base jurídica" para exigir el pago del 20% de las mercancías que transiten por la estratégica ruta. Crece la tensión tras el feroz cruce de misiles y el bloqueo de la vía navegable por parte de Irán.

Un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam

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13:14 | 13/07/2026

Trump declara "abierto" el estrecho de Ormuz y exige que se pague una tasa

El presidente de EE.UU. afirmó que sus fuerzas se convertirán en los "ángeles de la guarda" de la estratégica ruta comercial. Además, advirtió que tiene listos 1.000 misiles por si intentan asesinarlo, mientras Teherán denuncia una "guerra psicológica".

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando con la prensa en el Air Force One.

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10:57 | 13/07/2026

Alemania, Francia y Reino Unido condenan ataques de Irán en Ormuz

El bloque del E-3 emitió un comunicado conjunto para repudiar el bloqueo del Estrecho de Ormuz y los bombardeos a bases regionales, además de exigir retomar las negociaciones de paz.

Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam

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10:50 | 13/07/2026

Irán intensifica los ataques contra bases de EE.UU. en el Golfo Pérsico

Teherán bloqueó por la fuerza el Estrecho de Ormuz, una vía clave por la que pasa la quinta parte del petróleo mundial. Tras el cierre de la ruta comercial, el precio del barril de crudo saltó más del 4%.

Un proyectil cae en un lugar desconocido durante lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describe como ataques contra objetivos militares iraníes

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06:59 | 13/07/2026

Medio Oriente en llamas: EE.UU. vuelve a lanzar un masivo ataque contra Irán

Irán cerró el estratégico estrecho de Ormuz y EE.UU. respondió imponiendo su propio bloqueo militar, otra vez. El precio del petróleo se vuelve a disparar, mientras vuelan misiles de uno y otro lado en el Golfo Pérsico. La guerra regional en Medio Oriente es un hecho de nuevo.

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11:23 | 12/07/2026

El Papa pidió frenar la guerra en Medio Oriente y Ucrania: "Siembran muerte"

El Sumo Pontífice solicitó que los líderes globales retomen la diplomacia para que los "los pueblos puedan vivir reconciliados". 

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