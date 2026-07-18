Irán considera "suspendido" el alto al fuego con EE.UU. y confirmó 50 muertos en julio

Después de haber acordado un alto al fuego y firmado un memorando de entendimiento para la paz regional, las tensiones entre Irán y Estados Unidos todavía persisten y se profundizaron en los últimos días. Sólo en esta semana, las tropas de Donald Trump atacaron durante siete noches seguidas el territorio del sur iraní, con explosiones que se oyeron desde distintas ciudades. La mayoría de estos ataques fueron en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, lo que provocó una reacción inmediata desde Teherán, quienes prometieron una cruda "venganza" si Estados Unidos llegase a atacar infraestructura civil.

En las últimas horas, distintos altos mandos del Gobierno iraní confirmaron que consideran "terminados" los acuerdos con Washington, a la par que los denunciaron por "violaciones a éstos compromisos". Los ataques de la última semana ya contabilizaron decenas de muertos y heridos en el país persa, dato que fue confirmado por la propia cartera de Salud del gobierno de Teherán.

El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy sábado 18 de julio.