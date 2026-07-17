Hay un café escondido dentro de una casona antigua de Buenos Aires que es ideal para ir a tomar un café y disfrutar de un plan en la ciudad. Esta casona, de principios del siglo XX, se encuentra en el barrio porteño de Belgrano y al día de hoy funciona como un café.
Se trata de Sablée Café. "Con una ambientación muy cálida con muro de ladrillo a la vista, techos de madera y chapa y mobiliario vintage. Su gran atractivo es su hermoso patio repleto de vegetación con algunas mesas y una galería semi cubierta", relata el creador de la cuenta Recorre BA.
Es una propuesta ideal "para alejarse del ruido de la ciudad y disfrutar de su propuesta gastronómica" y disfrutar de un café de especialidad y pastelería artesanal. "Su vitrina y el aroma a café en el local te tientan para comerte todo", asegura el creador del video.
Menú y platos destacados de Sablée Café
Además de café de especialidad y otras infusiones, Sablée ofrece platos dulces y salados para acompañar.
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Medialuna.
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Pain au chocolat.
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Roll de canela.
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Alfajor Sablée de almendras.
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Cuadrado de brownie.
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Bowl de frutas con yogur y granola.
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Budín de banana y nuez.
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Budín de limón y arándanos.
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Tortas: apple crumble, carrot cake, cheesecake, chocotorta, ganache de chocolate, ganache de chocolate blanco.
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Tostadas con crema, queso y mermelada.
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Medialuna de jamón y queso.
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Croissant simple o de jamón y queso.
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Tostado veggie de queso y tomate.
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Tostadas con huevos revueltos.
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Scon de queso.
Sablee Café: ubicación y horarios
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Ubicación: Montañeses 2284, Belgrano, CABA.
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Horarios: lunes a viernes de 9 a 19:30; sábados y domingos de 10 a 20.