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Un café oculto en una casona antigua de Belgrano: la cafetería de ensueño para conocer en Buenos Aires

Este café escondido dentro de una casa antigua en Buenos Aires es perfecto para conocer un fin de semana: con un patio, café de especialidad y pastelería artesanal.

17 de julio, 2026 | 13.20

Hay un café escondido dentro de una casona antigua de Buenos Aires que es ideal para ir a tomar un café y disfrutar de un plan en la ciudad. Esta casona, de principios del siglo XX, se encuentra en el barrio porteño de Belgrano y al día de hoy funciona como un café.

Se trata de Sablée Café. "Con una ambientación muy cálida con muro de ladrillo a la vista, techos de madera y chapa y mobiliario vintage. Su gran atractivo es su hermoso patio repleto de vegetación con algunas mesas y una galería semi cubierta", relata el creador de la cuenta Recorre BA.

Es una propuesta ideal "para alejarse del ruido de la ciudad y disfrutar de su propuesta gastronómica" y disfrutar de un café de especialidad y pastelería artesanal. "Su vitrina y el aroma a café en el local te tientan para comerte todo", asegura el creador del video.

Menú y platos destacados de Sablée Café

Además de café de especialidad y otras infusiones, Sablée ofrece platos dulces y salados para acompañar. 

  • Medialuna.

  • Pain au chocolat.

  • Roll de canela.

  • Alfajor Sablée de almendras.

  • Cuadrado de brownie.

  • Bowl de frutas con yogur y granola.

  • Budín de banana y nuez.

  • Budín de limón y arándanos.

  • Tortas: apple crumble, carrot cake, cheesecake, chocotorta, ganache de chocolate, ganache de chocolate blanco.

  • Tostadas con crema, queso y mermelada.

  • Medialuna de jamón y queso.

  • Croissant simple o de jamón y queso.

  • Tostado veggie de queso y tomate.

  • Tostadas con huevos revueltos.

  • Scon de queso.

MÁS INFO

Sablee Café: ubicación y horarios

  • Ubicación: Montañeses 2284, Belgrano, CABA.

  • Horarios: lunes a viernes de 9 a 19:30; sábados y domingos de 10 a 20.

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