Un café oculto en una casona antigua de Belgrano: la cafetería de ensueño para conocer en Buenos Aires.

Hay un café escondido dentro de una casona antigua de Buenos Aires que es ideal para ir a tomar un café y disfrutar de un plan en la ciudad. Esta casona, de principios del siglo XX, se encuentra en el barrio porteño de Belgrano y al día de hoy funciona como un café.

Se trata de Sablée Café. "Con una ambientación muy cálida con muro de ladrillo a la vista, techos de madera y chapa y mobiliario vintage. Su gran atractivo es su hermoso patio repleto de vegetación con algunas mesas y una galería semi cubierta", relata el creador de la cuenta Recorre BA.

Es una propuesta ideal "para alejarse del ruido de la ciudad y disfrutar de su propuesta gastronómica" y disfrutar de un café de especialidad y pastelería artesanal. "Su vitrina y el aroma a café en el local te tientan para comerte todo", asegura el creador del video.

Menú y platos destacados de Sablée Café

Además de café de especialidad y otras infusiones, Sablée ofrece platos dulces y salados para acompañar.

Medialuna.

Pain au chocolat.

Roll de canela.

Alfajor Sablée de almendras.

Cuadrado de brownie.

Bowl de frutas con yogur y granola.

Budín de banana y nuez.

Budín de limón y arándanos.

Tortas: apple crumble, carrot cake, cheesecake, chocotorta, ganache de chocolate, ganache de chocolate blanco.

Tostadas con crema, queso y mermelada.

Medialuna de jamón y queso.

Croissant simple o de jamón y queso.

Tostado veggie de queso y tomate.

Tostadas con huevos revueltos.

Scon de queso.

Sablee Café: ubicación y horarios