Así es el nuevo espacio cultural en Buenos Aires para tomar un café entre vinilos

Negro Hollywood, la nueva sede de la cafetería Negro.

Buenos Aires suma un nuevo lugar para quienes buscan algo más que una buena taza de café. En una ciudad donde las cafeterías de especialidad no dejan de crecer, una de las marcas argentinas más reconocidas del rubro decidió apostar por un concepto diferente: combinar gastronomía, música, diseño y lectura en un mismo espacio.

Es Negro Hollywood, la nueva sede de la cafetería Negro, que abrió sus puertas en el barrio de Palermo Hollywood con una propuesta pensada para quienes disfrutan de quedarse sin apuro. La iniciativa llega luego de un año de expansión de la marca y consolida una tendencia que gana terreno en la escena porteña: los cafés que funcionan también como espacios culturales.

Negro Hollywood, la nueva sede de la cafetería Negro.

Un café entre vinilos, libros y diseño en pleno Palermo Hollywood

Ubicado en Arévalo 2051, el nuevo local fue concebido como un refugio urbano donde el tiempo parece correr a otro ritmo. La idea no es solo ofrecer café de especialidad, sino construir una experiencia que invite a trabajar, leer, conversar o simplemente hacer una pausa en medio del movimiento de la ciudad.

Uno de los grandes diferenciales del espacio es la música. Durante toda la jornada, el ambiente está musicalizado exclusivamente con vinilos seleccionados por especialistas, que además pueden comprarse en el propio local. Jazz, soul, rock clásico y sonidos contemporáneos forman parte de una curaduría que busca transformar la cafetería en un lugar de encuentro para melómanos y curiosos.

La propuesta se completa con una biblioteca cuidadosamente seleccionada, integrada por libros de arte, fotografía, filosofía, cine y música, que acompañan una estética donde predominan los materiales nobles, el mobiliario vintage recuperado y piezas de diseño contemporáneo.

La propuesta gastronómica de Negro Hollywood

La cocina acompaña el concepto del lugar con una carta disponible durante todo el día. El café de especialidad sigue siendo el gran protagonista, con opciones como espresso, flat white, cappuccino y diferentes métodos filtrados, preparados con el estándar de calidad que llevó a Negro a integrar, por segundo año consecutivo, el ranking de las 100 World’s Best Coffee Shops.

La oferta gastronómica incluye croissants laminados, rolls de canela, cookies de chocolate, granola casera con yogur, tostadas con palta y huevo poché, sándwiches elaborados con pan de masa madre, ensaladas de estación y distintos platos de brunch.

Negro Hollywood, la nueva sede de la cafetería Negro.

El objetivo es que cada visita pueda adaptarse al momento del día: desde un desayuno temprano hasta un almuerzo informal o una merienda extendida, sin la presión de ocupar una mesa por tiempo limitado.

Un nuevo punto de encuentro para la cultura porteña

Con esta apertura, Negro reafirma una identidad que trasciende la cafetería tradicional. La marca, que durante el último año también inauguró Negro El Salvador y Negro Diario y Café, apuesta por crear espacios donde la gastronomía dialogue con otras expresiones culturales.

En un contexto donde las cafeterías de especialidad dejaron de ser únicamente lugares para tomar café y pasaron a convertirse en ámbitos de trabajo, encuentro y producción creativa, Negro Hollywood busca diferenciarse con una propuesta integral que pone el foco en la experiencia.