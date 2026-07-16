Por qué hay dos Washington en Estados Unidos

Washington D.C.

La palabra Washington suele aparecer asociada a dos imágenes: por un lado, la figura histórica de George Washington, primer presidente de Estados Unidos; por otro, la ciudad donde funciona el gobierno federal estadounidense. Sin embargo, el nombre tiene una particularidad que suele generar confusión: existen dos lugares diferentes llamados Washington.

La clave para diferenciarlos está en una sigla. Cuando se habla de Washington D.C., se hace referencia a la capital nacional, ubicada en la costa este del país. En cambio, cuando se menciona simplemente Washington, sin el agregado “D.C.”, se trata de un estado situado en el extremo noroeste de Estados Unidos, frente al océano Pacífico.

Washington D.C. y Washington: dos lugares con el mismo nombre

La confusión entre ambos territorios es frecuente porque tienen el mismo origen nominal. Los dos fueron bautizados en honor a George Washington, una de las figuras centrales de la independencia estadounidense y el primer mandatario del país.

Pero su función y ubicación son completamente diferentes:

Washington D.C. (Distrito de Columbia) es la capital de Estados Unidos. Allí se encuentran la Casa Blanca, el Capitolio, la Corte Suprema y las principales instituciones del gobierno federal. No pertenece a ningún estado y funciona como un distrito federal creado específicamente para albergar la sede del poder político nacional.

es la capital de Estados Unidos. Allí se encuentran la Casa Blanca, el Capitolio, la Corte Suprema y las principales instituciones del gobierno federal. No pertenece a ningún estado y funciona como un distrito federal creado específicamente para albergar la sede del poder político nacional. En cambio, el estado de Washington está ubicado en la costa oeste, en la frontera con Canadá y cerca del océano Pacífico. Su ciudad más conocida es Seattle, uno de los principales centros económicos, culturales y tecnológicos del país.

Por eso, decir simplemente “Washington” puede generar una ambigüedad: dependiendo del contexto, puede tratarse de la capital política del país o de un estado ubicado a más de 4.000 kilómetros de distancia.

El Washington del oeste: volcanes, tecnología y cultura

El estado de Washington tiene una identidad propia y reúne algunos de los paisajes y empresas más reconocidas de Estados Unidos. Uno de sus símbolos naturales es el Monte Rainier, la montaña más alta del estado, con 4.392 metros sobre el nivel del mar. Se trata de un volcán activo y uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Además, Washington tiene una particularidad histórica: es el único estado estadounidense cuyo nombre proviene directamente de un presidente del país. Su economía también ocupa un lugar destacado. Es el principal productor de manzanas de Estados Unidos y genera más del 60% de la producción nacional de esa fruta.

En el ámbito tecnológico, el estado se convirtió en una potencia mundial. Allí tienen su sede compañías como Microsoft y Amazon, dos gigantes de la industria digital. Seattle, la ciudad más importante de la región, también está vinculada a la historia de la tecnología: Bill Gates, cofundador de Microsoft, nació allí.

Seattle, la ciudad del café y el grunge

Más allá de la tecnología, Washington construyó una fuerte identidad cultural alrededor de Seattle. La ciudad es reconocida mundialmente por su cultura del café y fue el lugar donde nació Starbucks, la cadena de cafeterías más grande del mundo. Esa tradición convirtió a Seattle en una referencia global para los amantes del café de especialidad.

También es una ciudad clave para la música contemporánea. Durante la década de 1990 fue la cuna del movimiento grunge, una corriente que transformó el rock alternativo y dio origen a bandas como Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden.

Washington D.C.

El estado además conserva algunos de los últimos bosques templados húmedos del planeta y alberga el Parque Nacional Olympic, reconocido por su riqueza natural y su importancia ambiental.