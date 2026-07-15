Cómo es la camiseta de Inglaterra en el Mundial 2026: la foto y qué significado tiene

Jude Bellingham con la camiseta.

Inglaterra es uno de los grandes protagonistas de este Mundial 2026 y en estos tiempos uno de los temas que más pasión genera son las camisetas. Cada marca lanzó en la previa una nueva indumentaria para poder vender nuevas camisetas y renovar los stocks. Algo que es una tradición y que se espera con máxima ansiedad en cada cita mundialista.

En el caso de Inglaterra, la selección dirigida por Thomas Tuchel estrenó para este Mundial una nueva indumentaria diseñada por Nike, que mantiene la tradición histórica de los Tres Leones, aunque incorpora varios cambios estéticos y tecnológicos respecto de modelos anteriores. El diseño busca representar la diversidad del país sin perder la identidad que caracteriza al combinado inglés desde hace más de un siglo.

Los detalles de la camiseta de Inglaterra para el Mundial 2026

La camiseta titular de Inglaterra para el Mundial 2026 es predominantemente blanca, el color que identifica a la selección desde sus primeros partidos internacionales. El diseño incluye detalles en rojo y azul marino, los otros dos colores tradicionales del fútbol inglés, presentes en el cuello, los puños y otros acabados de la prenda. Además, el escudo de los Tres Leones se mantiene sobre el pecho izquierdo, mientras que el logo de Nike aparece del lado derecho.

Inglaterra con la camiseta titular.

Uno de los detalles que más llamó la atención es el nuevo corte de la camiseta. Según detalló el sitio especializado Footy Headlines, Nike desarrolló un patrón diferente al habitual, con paneles laterales y una construcción pensada para mejorar el ajuste al cuerpo y favorecer la movilidad de los futbolistas durante los partidos. También se modificó la ubicación del número en el frente de la camiseta, que pasó a colocarse debajo del tradicional "swoosh" de la marca estadounidense, un cambio poco habitual respecto de modelos anteriores.

La búsqueda de la empresa Nike en la camiseta

En cuanto a su significado, la indumentaria busca transmitir un mensaje de unidad. Nike explicó que el patrón del tejido celebra la diversidad cultural de Inglaterra y refleja a las distintas comunidades que conforman el país bajo el concepto de "Una Inglaterra. Una familia". La idea es combinar la historia de la selección con una mirada moderna e inclusiva, sin modificar la esencia del uniforme blanco que distingue al equipo desde hace décadas.

Además del uniforme titular, Inglaterra también cuenta con una camiseta alternativa en color rojo intenso, combinada con detalles en azul marino y blanco. Esta combinación remite a históricas equipaciones visitantes utilizadas por los Tres Leones y recupera una estética clásica muy valorada por los hinchas ingleses.

La nueva camiseta ya fue utilizada durante la preparación para el Mundial y rápidamente despertó opiniones divididas entre los aficionados. Mientras algunos destacaron el diseño limpio y elegante que respeta la tradición inglesa, otros cuestionaron el novedoso corte y la ubicación del número frontal, al considerar que rompe con la imagen clásica de la selección.