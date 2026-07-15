Por qué la Selección de Inglaterra lleva tres leones en el escudo: la curiosa historia (Foto: Getty Images)

Inglaterra se enfrenta a Argentina este miércoles 15 de julio en la semifinal más esperada del Mundial 2026. Durante el clásico, la selección europea llevará la tradicional camiseta blanca con detalles en azul y rojo y el escudo que la identifica desde hace más de un siglo: los tres leones dorados sobre fondo rojo. Un símbolo que va más allá del fútbol y está asociado a la monarquía medieval del país.

¿Por qué la Selección de Inglaterra tiene tres leones en el escudo?

El origen de los tres leones se remonta al siglo XII, cuando Enrique II, primer monarca de la dinastía Plantagenet, adoptó un león dorado sobre un campo rojo como marca de autoridad real, tras asumir el trono en diciembre de 1154. Ese gesto, propio de la heráldica medieval, funcionaba como una forma de identificación visual para los ejércitos y las casas reales de la época.

Su sucesor, Ricardo I -más conocido como Ricardo Corazón de León- completó el diseño en 1198 al incorporar dos leones adicionales al escudo original. De esa manera quedó configurada la imagen de los tres leones pasantes que, con el correr de los siglos, se transformó en uno de los símbolos más reconocibles vinculados a la corona inglesa.

Los tres leones del escudo hacen referencia a la monarquía inglesa

Al fundarse la Federación Inglesa de Fútbol en 1863, la más antigua del mundo, se decidió apropiar el emblema histórico en lugar de crear un diseño propio. El escudo debutó oficialmente en una camiseta de la selección nacional el 30 de noviembre de 1872, durante el primer partido internacional de la historia del fútbol, disputado ante Escocia. Desde entonces, el símbolo no volvió a modificarse en su esencia, aunque sí sumó nuevos elementos con el paso del tiempo.

En 1949 se incorporaron al escudo diez rosas de color rojo y blanco, conocidas como rosas Tudor, en representación de la unificación de las casas de York y Lancaster tras la Guerra de las Dos Rosas. Además, el diseño actual incluye una estrella dorada por la única Copa del Mundo que ganó Inglaterra, cuando fue anfitriona del Mundial 1966.

Muchas veces la única estrella de Inglaterra queda camuflada en el estampado de las camisetas, es decir, se coloca en el mismo color que el fondo de las casacas debido al recordado "gol fantasma" que los consagró campeones.

¿Por qué les dicen Los Tres Leones a la Selección de Inglaterra?

El apodo "Three Lions" (Los tres leones) de la selección inglesa deriva de la misma historia y apunta a los leones que se convirtieron en un emblema que combina la tradición monárquica con la identidad futbolística contemporánea. Los hinchas colocan a los leones en cánticos, banderas y en la cultura popular como una manifestación de orgullo nacional que acompaña a cada generación de jugadores.