¿Qué hacer con la tecnología vieja? Los lugares en CABA donde podés llevar computadoras y celulares rotos

Fuente: Ciudad de Culto.

La tecnología vieja plantea un problema que pocos resuelven bien. El celular que dejó de funcionar, la notebook que ya no enciende, los auriculares rotos: la mayoría termina en el fondo de un cajón o, peor, en el tacho de la basura. El problema es que estos dispositivos contienen un 3% de materiales peligrosos, como plaquetas de circuitos integrados, tubos de rayos catódicos y gases de refrigeración, que pueden contaminar el suelo y el agua si se descartan sin tratamiento. La buena noticia es que en CABA hay puntos específicos para llevarlos de forma gratuita.

Por qué no se pueden tirar a la basura común

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) están clasificados como Residuos Sólidos Urbanos de Manejo Especial por la Ley de Basura Cero de CABA. Su composición incluye un 72% de materiales reciclables (plásticos, metales, vidrio), un 25% reutilizable (cables, motores, fuentes de alimentación) y ese 3% peligroso que requiere gestión especializada.

Cada habitante de la ciudad genera aproximadamente 11 kg de RAEE por año, según datos del Gobierno porteño. Cuando esos materiales llegan a los puntos de recepción habilitados, se recuperan los recursos reciclables y se evita que los componentes tóxicos contaminen el ambiente o generen extracción innecesaria de materiales valiosos.

Los tres lugares donde podés llevarlos

Opción 1 — Puntos Verdes Móviles: son camiones o puestos itinerantes que recorren los barrios de CABA según un cronograma publicado en el sitio del Gobierno de la Ciudad. El cronograma actualizado está disponible en buenosaires.gob.ar .

son camiones o puestos itinerantes que recorren los barrios de CABA según un cronograma publicado en el sitio del Gobierno de la Ciudad. El cronograma actualizado está disponible en . Opción 2 — Puntos Verdes con Atención Personalizada: son puntos fijos distribuidos en distintos barrios de la Ciudad. Para encontrar el más cercano, se puede consultar el mapa interactivo en epok.buenosaires.gob.ar.

son puntos fijos distribuidos en distintos barrios de la Ciudad. Para encontrar el más cercano, se puede consultar el en epok.buenosaires.gob.ar. Opción 3 — Locales Samsung: los comercios Samsung adheridos al programa también reciben RAEE para su entrega a recicladores habilitados o para reparación y reutilización.

Qué objetos aceptan

La lista es amplia: celulares y sus accesorios, computadoras (notebook, netbook, CPU, monitores, teclados, mouse), tablets, cámaras, reproductores de audio y video, consolas de videojuego, parlantes, auriculares, cargadores, pendrives, módems, impresoras, pequeños electrodomésticos (planchas, secadores, afeitadoras, cafeteras, licuadoras, jugueras y más), lámparas en desuso, cartuchos de tinta y tóner, y baterías de uso domiciliario.