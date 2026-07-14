El último reporte del FMI habla de una reforma previsional en el gobierno de Javier Milei. Fuente: ChatGPT.

El gobierno de Javier Milei avanza en su intención de realizar una reforma jubilatoria a instancias de lo que pide el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo firmado por Argentina. Uno de los cambios clave impulsados es el de diferenciar las jubilaciones surgidas de aportes de la jubilación mínima y la PUAM.

El FMI dio, en los últimos meses, precisiones sobre la reforma previsional que impulsa para Argentina, según lo convenido con el gobierno de Javier Milei en la más reciente revisión del acuerdo firmado el año pasado.

Se trata de algunos puntos que involucran desde el incremento de la edad jubilatoria hasta la transición hacia un sistema proporcional, en el que los jubilados que aportaron menos años recibirían una jubilación proporcionalmente menor.

La intención del Gobierno de avanzar en estas reformas que afectarían a millones de jubilados fue reconfirmada por el FMI en una de sus últimas conferencias de prensa. Particularmente, en la que ofreció su vocera, Julie Kozack, a inicios de junio pasado.

"Respecto a las reformas tributaria y previsional, cabe mencionar que las autoridades (argentinas) mantienen un firme compromiso con su marco fiscal", subrayó Kozack hace aproximadamente un mes y medio.

Qué plantea la reforma jubilatoria del FMI sobre la jubilación mínima y la PUAM

Uno de los puntos principales que el FMI recomienda como parte de la reforma previsional es la integración de la PUAM y la jubilación básica, diferenciándolas de las jubilaciones contributivas.

En concreto, el staff report (o acuerdo técnico) de la última revisión del acuerdo firmado entre Argentina y el Fondo recomienda textualmente "separar las pensiones contributivas de las no contributivas".

Del mismo modo, el FMI agregó en el documento oficial que "integrar la PUAM y la pensión básica en un pilar no contributivo unificado financiado con recursos generales, manteniendo al mismo tiempo el SIPA como el pilar contributivo, mejoraría la transparencia y la equidad" del sistema previsional en general.

En un gráfico del mismo documento, el Fondo propone que la PUAM y el haber básico sean de solo un 20% del salario promedio de los trabajadores registrados (RIPTE).

Dado que hoy el RIPTE es de 1.837.000 pesos, esto implicaría que, siguiendo la reforma del FMI, tanto el haber mínimo como la PUAM serían de 367.000 pesos.

Para el haber mínimo (que cobran más de 5 millones de jubilados) esto supondría un recorte del 10,7%, o del 23% si se toma como base el bono de 70.000 pesos. Para la PUAM, en cambio, supondría una suba del 11%, o un ajuste del 8% si se toma el bono de 70.000 pesos como base del cálculo.

Al contrario, para las jubilaciones contributivas el FMI propone un esquema escalonado en el que un trabajador que contribuyó con solo un año reciba apenas más que el 20% del RIPTE, mientras que uno que contribuyó con 10 años de aporte reciba aproximadamente un 30% del RIPTE, uno con 20 años reciba un 40%, uno con 30 años reciba un 50% y, finalmente, un trabajador que contribuyó con 45 años de aporte reciba cerca de un 65% del RIPTE.

Aun así, el FMI no aclara si este nuevo esquema propuesto implicaría que el haber mínimo y la PUAM dejarían de recibir el bono (actualmente de 70.000 pesos) o no.