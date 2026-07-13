Fallece árbitro neerlandés que fue excluido del equipo arbitral del Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026

El ​neerlandés Rob Dieperink falleció a los 38 años, dos meses después ‌de haber sido ‌excluido del grupo de árbitros designados para el Mundial a raíz de un caso policial en Gran Bretaña que posteriormente fue archivado.

No se ha revelado la causa de la muerte.

"Estamos ​conmocionados y ⁠profundamente entristecidos por el fallecimiento de ‌Rob Dieperink. Con Rob, perdemos ⁠a un árbitro muy ⁠valorado pero, sobre todo, a un compañero amable y dedicado", declaró la Federación ⁠Neerlandesa de Fútbol en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Dieperink ​había sido seleccionado para ‌formar parte del equipo ‌de árbitros asistentes de video (VAR) del ⁠Mundial, pero fue excluido en mayo tras haber sido detenido el mes anterior por la Policía Metropolitana.

Se ​encontraba en ‌Londres para arbitrar el partido de la Conference League entre el Crystal Palace y la Fiorentina. El caso fue archivado por ⁠falta de pruebas.

"Me entristece enormemente haber sido acusado injustamente", declaró Dieperink en una entrevista con De Telegraaf. "Desde el principio, he cooperado plenamente en la investigación policial y también he mostrado una total transparencia ‌ante la FIFA, la UEFA y la KNVB".

"Agradezco el apoyo que he recibido de la KNVB y la forma en que han gestionado este caso. Es ‌una lástima que la FIFA haya decidido no designarme ya para el Mundial; por ‌supuesto, estoy ⁠decepcionado por ello".

Dieperink había arbitrado en la Eredivisie neerlandesa desde ​2017 y fue árbitro del VAR en la Eurocopa 2024.

Con información de Reuters