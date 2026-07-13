Monotributo en julio 2026: montos, escalas y cuánto hay que pagar este mes en ARCA

Cuánto se paga de monotributo según categoría

Los monotributistas se preparan para una nueva actualización del régimen simplificado durante julio de 2026. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará el ajuste semestral previsto por ley, que modificará tanto el valor de las cuotas mensuales como los límites de facturación de cada categoría.

Aunque los valores definitivos todavía no fueron oficializados, ya existen estimaciones privadas que permiten anticipar cómo quedarían las nuevas escalas. La actualización dependerá del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que el Indec dará a conocer el 14 de julio.

Cuánto hay que pagar de monotributo en julio de 2026

Según las proyecciones actuales, el ajuste semestral rondaría el 14,3%, por lo que las cuotas mensuales quedarían de la siguiente manera:

Categoría Servicios Venta de bienes A $42.386,74 $42.386,74 B $48.250,78 $48.250,78 C $56.501,85 $55.227,06 D $72.414,10 $70.661,26 E $102.537,97 $92.658,35 F $129.045,32 $111.198,27 G $197.108,23 $135.918,34 H $447.346,93 $272.063,40 I $824.802,26 $406.512,05 J $999.007,65 $497.059,41 K $1.381.687,90 $600.879,51

Estos valores son estimativos y quedarán sujetos a la confirmación oficial de ARCA una vez publicado el dato de inflación correspondiente a junio.

Monotributo cuánto pago en julio

Cómo quedarían las nuevas escalas del monotributo

Además de las cuotas mensuales, el organismo actualizará los límites máximos de facturación anual para permanecer dentro del régimen simplificado.

Con una suba estimada del 14,3%, los topes proyectados son los siguientes:

Categoría A: hasta $12 millones.

hasta $12 millones. Categoría B: hasta $17,6 millones.

hasta $17,6 millones. Categoría C: hasta $24,7 millones.

hasta $24,7 millones. Categoría H: hasta $82,1 millones.

hasta $82,1 millones. Categoría J: hasta $105,3 millones.

hasta $105,3 millones. Categoría K: hasta $127 millones.

El resto de las categorías también tendrá incrementos proporcionales, que serán publicados por ARCA junto con la resolución oficial.

Cuándo entran en vigencia los nuevos valores

Para completar el cálculo del ajuste semestral, ARCA debe esperar la publicación del IPC de junio, prevista para el 14 de julio de 2026. Una vez conocido ese dato, el organismo oficializará las nuevas escalas, cuotas mensuales y topes de facturación.

A partir de ese momento, los contribuyentes deberán verificar si continúan dentro de la misma categoría o si corresponde realizar la recategorización semestral, trámite que toma en cuenta la facturación acumulada de los últimos doce meses.

Cuánto se paga de monotributo ARCA

Qué cambia con la actualización

La actualización alcanza tanto a quienes prestan servicios como a quienes realizan venta de bienes muebles. El objetivo es adecuar los parámetros del régimen simplificado a la evolución de los precios y evitar que los monotributistas deban cambiar de categoría únicamente por el efecto de la inflación.

Una vez oficializadas las nuevas escalas, cada contribuyente podrá consultar su situación fiscal en el portal de ARCA y confirmar si mantiene su categoría o debe modificarla durante el proceso de recategorización correspondiente al segundo semestre del año.