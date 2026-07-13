Cambia Instagram para siempre: el truco definitivo para activar los nuevos efectos con IA en tus Stories

Fuente: Diario Bitcoin.

Hasta ahora, editar una foto para una Story requería salir de Instagram. Con esta actualización, Meta busca que toda la edición ocurra dentro de la app: los nuevos efectos transforman las imágenes con un solo toque, sin necesidad de aplicaciones externas ni conocimientos avanzados de diseño.

Cuáles son los efectos disponibles y qué hace cada uno

Los 30 efectos nuevos cubren estilos muy distintos entre sí:

Night Flash: mejora la iluminación de fotos tomadas en ambientes oscuros.

mejora la iluminación de fotos tomadas en ambientes oscuros. Disposable: recrea el aspecto granulado de las cámaras desechables analógicas.

recrea el aspecto granulado de las cámaras desechables analógicas. Puffer y Paper Doll: transforman la apariencia de las personas con estilos visuales distintos.

y transforman la apariencia de las personas con estilos visuales distintos. IG Charms: convierte la foto de perfil en un llavero personalizado.

Si ninguno convence, la app permite escribir una descripción en texto —un prompt— para que la IA genere un efecto completamente nuevo a partir de las indicaciones del usuario.

Cómo aplicarlos paso a paso

Abrir Instagram y acceder a la cámara de Stories. Tomar una foto o seleccionar una desde la galería. Explorar el carrusel de efectos disponibles con vista previa. Elegir uno o escribir un prompt para crear un efecto personalizado. Compartir en Stories o seguir editando antes de publicar.

Meta también renovó el compositor de Stories para reducir los pasos necesarios entre elegir el efecto y publicar.

Crear imágenes con amigos y controlar la privacidad

Una de las novedades más sociales es la posibilidad de mencionar la cuenta pública de un amigo dentro de Meta AI para generar imágenes que incluyan a ambas personas: tarjetas de cumpleaños, memes, composiciones de viaje o ilustraciones.

En paralelo, Meta incorporó controles de privacidad para quienes prefieren que sus publicaciones no sean usadas por la IA. Se accede desde Configuración → Compartir y reutilización, donde aparece la opción para limitar el uso de las imágenes en funciones de Meta AI.