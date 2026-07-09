Cómo evitar que utilicen tus fotos de Instagram para crear imágenes falsas con IA

Muse Image permite crear imágenes a partir de las fotos públicas de un perfil.

Los usuarios con cuentas públicas de Instagram ya pueden impedir que sus publicaciones sean utilizadas para generar imágenes con inteligencia artificial mediante la nueva herramienta Muse Image de Meta. La función, que forma parte de la integración de la IA dentro de Instagram, permite crear imágenes a partir de las fotos públicas de un perfil simplemente mencionando el nombre de usuario en una solicitud.

Quienes no quieran que sus publicaciones sean utilizadas con este fin deberán modificar la configuración de privacidad de la aplicación o, como alternativa, convertir su cuenta en privada. La configuración viene activada para los perfiles públicos, por lo que es necesario deshabilitarla manualmente si se desea impedir este tipo de uso.

Cómo desactivar el uso de tus fotos de Instagram para la IA

Meta incorporó un nuevo apartado dentro de la configuración de Instagram para controlar esta función. Para encontrarlo hay que seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de Instagram.

Ingresar al perfil personal.

Tocar el menú de las tres líneas ubicado en la esquina superior derecha.

Desplazarse hasta la sección "Compartir y reutilizar" .

. Buscar el apartado que permite que otras personas utilicen el contenido de Instagram con las funciones de IA de Meta.

Desactivar los interruptores correspondientes a Publicaciones y Reels.

Meta sumó un apartado dentro de la configuración para controlar esta función.

Según explica el medio especializado, algunos usuarios podrían no encontrar todavía esta opción, ya que el despliegue de la actualización se realiza de forma gradual.

Qué ocurre si no cambiás la configuración

Mientras la cuenta permanezca pública y la opción siga habilitada, otras personas podrán generar nuevas imágenes utilizando las fotos públicas del perfil mediante las funciones de inteligencia artificial de Meta. La compañía también indica que los usuarios no recibirán notificaciones cuando alguien cree este tipo de contenido a partir de sus publicaciones.

Además, cambiar la configuración o volver privada la cuenta evita la creación de nuevas imágenes, pero no elimina aquellas que ya hayan sido generadas anteriormente.

La llegada de esta herramienta forma parte de la estrategia de Meta para ampliar el uso de la inteligencia artificial en sus plataformas. Sin embargo, también vuelve a poner el foco sobre el control que tienen los usuarios respecto del uso de sus imágenes públicas y la importancia de revisar periódicamente las opciones de privacidad disponibles en Instagram.