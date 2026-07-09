Humo, moho y cambio de hotel: los problemas inesperados de Noruega ante Inglaterra

Los problemas inesperados de Noruega vs. Inglaterra en el Mundial 2026.

La Selección de Noruega sufrió varios imprevistos antes de enfrentar a Inglaterra, por los cuartos de final del Mundial 2026. A casi 72 horas del partido, que será el sábado 11 de julio a las 18 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, el plantel liderado por Erling Haaland debió cambiar de hotel en Fort Lauderdale (Estados Unidos) por situaciones insólitas que le tocaron vivir en plena Copa del Mundo.

Cuando llegaron al hotel e ingresaron a las habitaciones, los integrantes de la delegación percibieron que las mismas estaban llenas de humo, tenían moho en las paredes por la humedad y estaban mal aseadas. Por lo tanto, los dirigidos por Stale Solbkken notaron que el descanso no iba a ser el mejor antes de medirse con uno de los principales candidatos al título. Además, el altísimo ruido de una obra en construcción justo al lado hizo imposible poder reposar como corresponde para un cotejo de semejante magnitud, por lo que sólo pasaron una noche allí antes de decidir marcharse.

Entonces, la Selección de Noruega se mudó a otro hotel. Como indica el protocolo en este tipo de casos, la FIFA se hizo cargo de los gastos que implicó dicho traslado. Es que la máxima entidad del fútbol a nivel global, presidida por Gianni Infantino, es la encargada de organizar este gran evento, con todo lo que ello implica tanto dentro como fuera de los estadios.

Los problemas físicos también complican a Noruega vs. Inglaterra en el Mundial 2026

Por si fuese poco el gran desgaste que implicó el choque de octavos de Brasil y los ya mencionados contratiempos extradeportivos, no termina todo allí para el combinado nórdico. Es que el capitán del equipo, Martin Odegaard, presentó un cuadro febril, con mucha tos y problemas para respirar en las últimas horas.

De todas maneras, todo indica que el talentoso mediocampista ofensivo del Arsenal de Inglaterra será titular justamente frente al conjunto británico. Se trata de una pieza fundamental que viene de una gran temporada, en la que consiguió el campeonato de la Premier League y el subcampeonato de la Champions con los "Gunners" de Mikel Arteta.

Los problemas inesperados de Noruega vs. Inglaterra en el Mundial 2026.

Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026: día, hora, TV y streaming

El compromiso por los cuartos de final será el sábado 11 de julio a las 18 de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, Estados Unidos. La transmisión en vivo en la televisión será de DSports, mientras que el streaming online irá por DGO y Flow. El vencedor de esta serie se medirá con el ganador del cruce entre Argentina y Suiza, que chocarán ese mismo día pero a las 22.