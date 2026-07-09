Descuentos y 3x2 en zapatillas y ropa Nike: dónde queda y cómo aprovecharlo en Buenos Aires

Lanzaron descuentos y 3x2 en zapatillas e indumentaria Nike.

Una oportunidad ideal para renovar el calzado y la indumentaria deportiva llegó a la provincia de Buenos Aires. A través de las redes sociales, la influencer @Jefadelahorro difundió una promoción especial que permite acceder a importantes beneficios en una amplia variedad de productos de la marca Nike.

Dónde es el 3x2 de Nike y qué productos incluye

La promoción del 3x2 se encuentra disponible en el nuevo local de Nike ubicado en el centro comercial Terrazas de Mayo, en la localidad de Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires.

Según detalló la especialista en ofertas y ahorros en su cuenta de Instagram, el beneficio cuenta con las siguientes características:

Variedad de stock: hay una gran cantidad de opciones disponibles para elegir.

hay una gran cantidad de opciones disponibles para elegir. Categorías: el beneficio es válido para productos de hombre, mujer y niños.

el beneficio es válido para productos de hombre, mujer y niños. Combinable: el 3x2 permite combinar libremente artículos de calzado e indumentaria según la preferencia del comprador.

3x2 y descuentos en zapatillas e indumentarias, según la Jefa del Ahorro.

Cómo funciona la promoción y medios de pago

Para aprovechar correctamente el descuento, se debe tener en cuenta la modalidad de facturación que aplica el comercio:

Mecánica del beneficio: al seleccionar tres productos, el cliente abona las dos prendas de mayor valor, llevándose la tercera (la de menor precio) sin cargo.

al seleccionar tres productos, el cliente abona las dos prendas de mayor valor, llevándose la tercera (la de menor precio) sin cargo. Medios de pago: la oferta es totalmente válida utilizando todos los medios de pago disponibles en el establecimiento.

Dirección y ubicación del local de Nike

El nuevo comercio de la marca deportiva se encuentra en la siguiente dirección: