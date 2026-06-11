Bares y restaurantes con descuentos, 2x1 y promociones para ver el Mundial 2026

Comenzó el Mundial 2026 y llegó la excusa perfecta para juntarse con amigos a ver el partido y salir a comer. Lo mejor es que, en medio de la amplia oferta gastronómica de Buenos Aires, hay varios bares y restaurantes con descuentos, promociones 2x1 y activaciones especiales para apoyar a la Selección Argentina de la mejor manera.

Estos son los mejores lugares para salir a comer y disfrutar del Mundial 2026

El Bodegón de Kimberley

Ubicado en Villa Devoto, El Bodegón de Kimberley propone vivir el Mundial con el espíritu de los tradicionales clubes de barrio. De martes a jueves, durante la competencia ofrecerá 2x1 en cerveza Quilmes de litro. La promoción también estará disponible los días que juegue la Selección Argentina, como el sábado 27 a las 23 hs.

El bodegón transmitirá los encuentros en una pantalla gigante de 120 pulgadas con proyector, invitando a los hinchas a reunirse alrededor de una propuesta gastronómica bien argentina. La carta incluye empanadas fritas, provoletas y buñuelos para compartir, además de una variada parrilla a carbón con cortes y achuras, milanesas de gran tamaño, pastas caseras y postres tradicionales. Una combinación de fútbol, cocina casera y cerveza fría que busca recuperar el ritual colectivo de ver los partidos acompañado de buena comida.

Dirección: Joaquín V. González 3238, Villa Devoto.

TACU Resto & Bowling

En San Fernando, TACU Resto & Bowling se suma a la agenda mundialista con transmisiones de todos los partidos en pantallas distribuidas en el salón, el patio climatizado y el sector de bowling. La propuesta combina fútbol, gastronomía y entretenimiento en un mismo espacio, con una carta donde se destacan hamburguesas, pizzas, picadas, platos gourmet y cervezas artesanales de El Galpón de Tacuara.

Dirección: General Arias 710, San Fernando.

Habrá promociones 2x1, platos especiales y sorteos con grandes premios

Bruce Grill Station

Bruce Grill Station combinará fútbol y gastronomía con una serie de promociones diseñadas para acompañar los partidos de la Selección argentina. La propuesta incluye 2x1 en cerveza y en sus smash burgers elaboradas con un blend premium de roast beef y bife de chorizo servido en pan de papa; 2x1 en ribs ahumadas de cocción lenta y cerveza durante la segunda fecha.

Además, habrá beneficios en cerveza junto a una selección de cócteles clásicos, entre ellos Ramazzotti Spritz con espumante Mumm, Campari Orange, Fernet Branca con cola, Gancia batido, Gin Tonic y Cuba Libre. Con su impronta american style y una carta centrada en carnes a las brasas, hamburguesas y ahumados, el espacio de Parque Leloir se presenta como una alternativa ideal para seguir el Mundial 2026 entre amigos.

Dirección: Martín Fierro 3246, Parque Leloir.

Eléctrica Pizza

Será el lugar clave para ver el partido de Argentina y Jordania el próximo 27 de junio, Temple Bar, en su sede de Monroe 1845, en Belgrano, ofrecerá una propuesta especial junto a Eléctrica Pizza. Desde las 19 h habrá una previa con entrada libre y sin necesidad de reserva, que continuará a las 23 h con la transmisión del encuentro en pantalla gigante y una fiesta que se extenderá hasta el cierre.

Durante toda la jornada, Eléctrica Pizza cocinará en los hornos de leña algunas de sus variedades más celebradas: la Argenta, con mozzarella, salsa de tomate y aceitunas verdes; la Potato, con papas asadas al romero y parmesano, o la Magic Mushroom, con hongos y aceite de trufa. La propuesta se completará con fainá tradicional y fainá con provolone, en una noche que reunirá fútbol, cerveza y pizzas de autor en uno de los puntos de encuentro más convocantes de Belgrano.

Dirección: Monroe 1845, Belgrano.

Galán

Con el lema “En Argentina nací y en cada partido estoy”, la marca de alfajores argentinos lanzará sorteos a través de su cuenta de Instagram donde los participantes podrán poner a prueba sus conocimientos futboleros mediante consignas y predicciones de resultados al estilo Prode.

Entre los premios habrá cajas con 36 alfajores Galán y kits especialmente pensados para alentar durante los encuentros, que incluirán bandera argentina, gorros, maquillaje para la cara y otros accesorios mundialistas. Los alfajores Galán se distinguen por un proceso de producción singular: una de sus tapas se baña previamente en chocolate blanco antes del armado, lo que aporta una combinación equilibrada de sabores y texturas.

Hell's Pizza

Las pizzas gigantes de estilo New York tendrán un lugar asegurado en el Mundial 2026. Durante cada partido de la Selección argentina, Hell's Pizza ofrecerá un 40% de descuento en tres de sus variedades más reconocidas: la Lincoln, con abundante mozzarella; la Obama, con mozzarella y pepperoni; y la Chick Norris, que suma pollo, cheddar, salsa barbacoa y cebolla morada.

La propuesta también incluirá beneficios en bebidas y cervezas Imperial, en los locales y en la modalidad de Take Away, exclusivo para pagos en efectivo, débito o transferencia, y disponible de 12 a 14 h y de 19 a 22 h.

Dirección: Humboldt 1654, Palermo. Otras sucursales en CABA, AMBA.

Burger Joint

Con 13 años de historia en Palermo Soho, Burger Joint es uno de esos lugares que aparecen en la lista de quienes buscan una buena hamburguesa en la ciudad. Para acompañar el clima del Mundial, transmitirán todos los partidos en vivo en sus distintos espacios que se podrán disfrutar con sus clásicos como la Mexican o la Ginóbili, además de la nueva Smash Burger (medallones de bife de chorizo, doble cheddar, lechuga, tomate, cebolla crispy y mayonesa de hinojo). La experiencia se completa con cerveza artesanal, papas fritas de triple cocción. Todo en un ambiente marcado por los graffitis, la música y las mesas compartidas, ideal para reunirse con amigos o en familia.

Dirección: Jorge Luis Borges 1766, Palermo Soho.

Bestial

Bajo el nombre “Copa Mundial Bestial”, Bestial Fly Bar ofrece una experiencia para disfrutar el Mundial 2026 que combina coctelería y un recuerdo temático: por $50.000 incluye un cocktail de la carta a elección y una réplica de la Copa del Mundo para llevar. También cuenta con una alternativa para compartir, que contempla dos cocktails y dos copas por $95.000.

La promoción estará vigente durante toda la competencia y podrá disfrutarse en su rooftop, reconocido por sus vistas panorámicas de 360°, jardines verticales y espectáculos en vivo. La propuesta gastronómica acompaña con una amplia selección de sushi, ceviches, mariscos, pastas y preparaciones de inspiración nikkei y latinoamericana, junto a una carta de coctelería de autor, vinos y espumantes.

Dirección: Humboldt 2495, piso 11, Palermo.

Ribs al Río

Con sus sucursales de Costanera Norte, Barrio Chino, Paseo de la Infanta y Las Lomitas, harán una verdadera fiesta del Mundial 2026 porque transmitirán en vivo todos los partidos de la competencia. El plan combina la pasión futbolera con un ambiente distendido y espacios al aire libre perfectos para gritar los goles en comunidad. Para acompañar cada jornada, el auténtico smokehouse criollo ofrecerá promociones especiales en bebidas y platos seleccionados. La propuesta gastronómica centrada en el fuego y el humo es ideal para compartir entre amigos o en familia: sus emblemáticas Baby Back Ribs, unos tacos de cerdo ahumado, su sándwich de Brisket o el reciente lanzamiento, el Beef Cheek Sándwich.

Direcciones: Av. Rafael Obligado 7010, Costanera; Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo; Av. Monroe 1850, Barrio Chino, Belgrano; Italia 257, Las Lomitas, Lomas de Zamora.

Tanta

En Retiro, Tanta propone una alternativa para quienes buscan dónde ver los partidos del Mundial 2026 en la ciudad con una experiencia gastronómica de impronta peruana. Desde el 14 de junio y hasta que finalice el torneo el 19 de julio, el restaurante de cocina criolla peruana creado por Gastón Acurio ofrecerá su Promo Mundial, que incluye transmisión de los encuentros en televisores de 60 pulgadas y una selección de platos para compartir.

La propuesta reúne tortilla de papas con papa, cebolla, huevos y pancito grillado; tequeños limeños rellenos de lomo saltado; y empanada de lomo saltado espolvoreada con azúcar impalpable. El menú tiene un valor de $30.000 y está pensado para disfrutar el clima mundialista en grupo, con reserva previa recomendada.

Dirección: Esmeralda 938, esq. Paraguay, Retiro

Villegas Resto

El sitio invita a vivir cada partido del Mundial en pleno Puerto Madero, con la transmisión de los encuentros de la Selección Argentina y los principales cruces del torneo en sus salones, acompañando la experiencia con una propuesta gastronómica pensada para compartir. Entre las opciones más tentadoras aparecen las empanadas de carne cortada a cuchillo, bondiola desmenuzada con BBQ o salmón fresco, la burrata apanada en panko con salsa pomodoro y cherrys confitados, los buñuelos de espinaca con alioli y las clásicas provoletas a la parrilla.

También destacan alternativas informales como la hamburguesa de la casa con queso camembert, la ciabatta de ojo de bife Jack Daniels o el Choripán Argento con chimichurri casero. Para grupos, la Tabla Villegas reúne achuras, carnes y guarniciones en una propuesta ideal para disfrutar entre amigos, todo en un espacio amplio, con sectores al aire libre frente al río, cava refrigerada y una destacada selección de vinos y bebidas.