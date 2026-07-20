Vacaciones de invierno: los mejores espectáculos familiares de teatro y música para ver en CABA

Vacaciones de invierno: los mejores espectáculos de teatro y música para ver en familia.

Las vacaciones de invierno empezaron en Argentina y durante dos semanas los chicos y adolescentes podrán tomarse un descanso de las obligaciones escolares. Y durante el 20 de julio al 2 de agosto los teatros ofrecen una nutrida cartelera con propuestas para toda la familia: un repaso por los mejores espectáculos de música y teatro para infancias.

Espectáculos para la familia

Los Raviolis: - Piyama Party

Reconocido con el Premio Konex 2025 a la música infantil, el aclamado grupo musical da un salto al teatro con su primera obra: Raviolis Piyama Party. Una experiencia musical y escénica que promete risas, emoción y una identificación inmediata para grandes y chicos. Una pareja disfruta de la paz del hogar cuando sus cuatro hijos que estaban por pasar la noche en casa de la abuela quieren volver! En esta desopilante comedia una situación cotidiana y familiar es magistralmente entrelazada con los temas que ya son himnos del cancionero infantil. Piyama Party es un ritual compartido entre generaciones que se reconocen en el caos, el agotamiento y, sobre todo, el amor incondicional que implica criar.

Dirección: Diego Reihnhold. Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza (Avenida Corrientes 1660, CABA). Del miércoles 22/7 al domingo 2/8 a las 16:45 Excepto los sábados a las 16:00 horas.

Magia Mash Up - Nuevas ilusiones

El show emblema de las últimas temporadas de La Plaza de los Chicos que cautiva a las familias con un universo de ilusiones. Magia y música se unen en un espectáculo emocionante. La magia moderna e interactiva de Abril, el humor provocador del Mago Merpin y toda la magia glamorosa y musical de Dolly Kent; tres estilos completamente diferentes reunidos en una combinación escénica pocas veces vista. Junto a ellos, el explosivo DJ Pinche Cabrón mezcla música, juegos, ritmo, acrobacias y locura en vivo, empujando a los artistas a desafíos inesperados y situaciones donde cualquier cosa puede pasar. Choques de estilos, participación del público, trucos imposibles y momentos delirantes convierten a Magia Mashup en un espectáculo diferente, donde la música y las ilusiones se mezclan todo el tiempo.

Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza (Avenida Corrientes 1660, CABA). Lunes 20/7, Martes 21/7, Jueves 23/7, Martes 28/7, Viernes 31/7 a las 17h.

Waminix

En un futuro distante y sombrío, el mundo está gobernado por los cabeza de tacho. La comunidad Waminix, un grupo de payasos mutantes, conforman la resistencia. Sus recursos naturales son la escasa memoria de ciertos rituales. La tiranía de los cabeza de tacho se ha vuelto insoportable y Waminix tendrá que enfrentarlos para poder sobrevivir. Un espectáculo donde el circo/teatro, como géneros siameses, se acusan, se mezclan y se abrazan, para invitarlos a ver cómo en Waminix, estos payasos salvan el mundo a pura risa, destrezas y poesía.

Dramaturgia: creación colectiva | Actúan: Leticia Vetrano, Sofía Ivy, Paz Cogorno, Víctor Miñón, Jonathan Uriarte, Mariano Carneiro | Dirección: Leticia González De Lellis y Osqui Guzmán. De miércoles a domingos a las 16 horas en Timbre 4 (Sala México).

Fotograma de Waminix, espectáculo que puede verse en Timbre 4, en el barrio de Boedo.

Infancias

Soy Muni en vivo

La creadora y artista que enamoró a miles de familias vuelve a los escenarios con una propuesta renovada, emotiva y divertida para las infancias un espectáculo que celebra el juego, la música y la conexión con quienes la siguen. El show es una fiesta interactiva, lúdica y sensible, pensada para disfrutar en familia. Con sus bailarines y canciones, como “Días de la semana”, “Invierno o verano” y “En el fondo del mar” entre otras, que ya forman parte de la vida cotidiana de muchas infancias y juegan un rol importante en el aprendizaje, y temas nuevos de su reciente disco “Hola Corazones!”, Muni propone un recorrido por su universo creativo, donde la ternura, la risa, el baile y la imaginación son protagonistas.

Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza (Avenida Corrientes 1660, CABA). Domingo 26/7 a las 15h.

Me acuerdo, Me acuerdo

Cuenta la historia de dos seres que han perdido sus recuerdos. En medio del olvido, encuentran un refugio: la música. Acompañados por las canciones de María Elena Walsh y personajes muy singulares, los protagonistas recuperarán la memoria, descubriendo en el camino que recordar requiere coraje, curiosidad y, sobre todo, la compañía de los amigos. Un espectáculo para toda la familia, recomendado para peques de 3 a 11 años.

Dramaturgia y dirección: María Mangone y Julián Rodríguez Rona | Actúan: Rosario Albornoz y Julián Rodríguez Rona. Sábados 18 y 25 de julio y 1 de agosto, martes 28 de julio y jueves 23 y 30 de julio a las 16 horas en el Camarín de las Musas (Mario Bravo 960, CABA).