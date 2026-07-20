Totalmente gratis en PS5 y PC: cómo jugar el nuevo y esperado juego de peleas de Marvel antes de su lanzamiento

La beta abierta tendrá una duración de 72 horas y ofrecerá mucho más que combates online.

La espera está por terminar para los fanáticos de los juegos de pelea y del universo Marvel. MARVEL Tōkon: Fighting Souls abrirá su beta pública desde el 24 de julio, permitiendo que cualquier jugador de PlayStation 5, Steam y Epic Games Store pueda probar el título antes de su lanzamiento oficial, previsto para el 6 de agosto. No será necesario registrarse previamente ni contar con una suscripción a PlayStation Plus.

La beta abierta tendrá una duración de 72 horas y ofrecerá mucho más que combates online. Además de enfrentar a otros jugadores, los usuarios podrán acceder a tutoriales, modos de entrenamiento, partidas locales, una sala social y un adelanto del modo historia, que permitirá conocer los primeros capítulos de la campaña protagonizada por Spider-Man y los Asombrosos Guardianes.

Cuándo comienza la beta abierta de MARVEL Tōkon: Fighting Souls

La prueba estará disponible desde el 24 de julio y finalizará el 26 de julio (27 de julio en algunos países según el huso horario). El cliente podrá descargarse dos horas antes de la apertura de los servidores, para que los jugadores puedan ingresar apenas comience el evento.

La beta estará disponible en PS5, Steam y Epic Games Store, aunque será obligatorio contar con conexión a internet y una cuenta de PlayStation para acceder tanto en consola como en PC.

Uno de los grandes atractivos será la posibilidad de jugar con 15 de los 20 personajes que formarán parte de la plantilla inicial del juego. Entre ellos estarán Capitán América, Iron Man, Black Panther, Wolverine, Storm, Spider-Man, Ms. Marvel, Doctor Doom, Magneto y Blade, quien hará su debut como personaje jugable.

Además, habrá seis escenarios icónicos inspirados en el universo Marvel, incluyendo Wakanda, la Mansión X, Tierra Salvaje, Knowhere y dos versiones de Nueva York.

Todos los modos disponibles durante la prueba

La beta no estará enfocada únicamente en el juego competitivo. Los usuarios podrán disputar partidas casuales y clasificatorias online, enfrentarse a amigos en el modo versus local o practicar contra la inteligencia artificial.

Uno de los grandes atractivos será la posibilidad de jugar con 15 de los 20 personajes.

También estará disponible la Sala Abierta, un espacio social donde los jugadores podrán recorrer escenarios en miniatura con un avatar personalizable, interactuar mediante chat, stickers y emojis, además de desafiar a otros usuarios desde gabinetes arcade distribuidos por el mapa.

Quienes jueguen por primera vez encontrarán un tutorial interactivo para aprender las mecánicas del sistema de combate 4 contra 4, mientras que el modo entrenamiento permitirá practicar combos y configurar distintas situaciones para perfeccionar la técnica.

Por último, la beta incluirá un adelanto del modo Episodio, con los tres primeros capítulos de la historia, además de la localización completa del juego en múltiples idiomas, incluido español latinoamericano con texto y doblaje. Según los desarrolladores, esta versión también incorpora numerosas mejoras en la jugabilidad y el equilibrio realizadas a partir de los comentarios recibidos durante las betas cerradas del año pasado.