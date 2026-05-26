The Punisher: One Last Kill en Disney Plus: de qué trata y cómo conecta con la serie original de Marvel

Jon Bernthal vuelve como "The Punisher". (Crédito de foto: Disney)

El universo de los superhéroes vuelve a teñirse de realismo, violencia explícita y dilemas morales con el esperado estreno de The Punisher: One Last Kill. Disney+ sumó a su catálogo esta nueva producción en formato de "presentación especial" de Marvel, la cual devuelve el protagonismo absoluto a uno de los antihéroes más queridos y complejos de los cómics.

Dirigido por Reinaldo Marcus Green y coescrito por el protagonista Jon Bernthal, esta producción de cincuenta minutos deja de lado las tramas cósmicas o los multiversos para enfocar la cámara en una historia urbana, sucia y profundamente psicológica. La historia llegó para saciar la sed de los fanáticos que extrañaban la acción sin filtros en la pantalla chica.

The Punisher: una mente rota bajo el fuego de Little Sicily

La trama de este especial encuentra a Frank Castle en el momento más oscuro de su existencia, atrapado en un departamento del caótico barrio neoyorquino de Little Sicily. Consumido por la culpa y el dolor, Castle lidia con severas alucinaciones de figuras de su pasado, incluyendo a su antiguo compañero Curtis Hoyle y a su aliada Karen Page, interpretada nuevamente por Deborah Ann Woll.

En un punto de quiebre absoluto, el protagonista decide encerrar sus armas e intenta quitarse la vida en el cementerio donde yacen sus seres queridos, pero la visión de su fallecida hija Lisa lo detiene. La tregua dura poco: Ma Gnucci, la implacable matriarca de la mafia cuyo esposo e hijos fueron masacrados por el vigilante, reaparece sedienta de venganza y pone una millonaria recompensa por su cabeza. El edificio de Castle se convierte en una trampa mortal cuando hordas de criminales locales lo asaltan, obligándolo a desatar una carnicería para proteger a una familia de vecinos inocentes y asumir que su misión en el mundo aún no terminó.

"The Punisher: One Last Kill" disponible en Disney+. (Crédito de foto: Disney)

El lazo con la serie original de Netflix

Esta nueva entrega funciona como un puente espiritual y directo con la aclamada serie de The Punisher nacida originalmente en Netflix. Jon Bernthal se calza una vez más el icónico traje con la calavera en el pecho, manteniendo intacta la brutalidad física y la vulnerabilidad emocional que definieron su interpretación anterior.

Aunque la producción actual lleva el sello de Marvel Studios en la plataforma de Disney, One Last Kill respeta la continuidad de los tramas de venganza de la serie original, rescatando el trauma fundacional del personaje y devolviéndole la atmósfera madura y descarnada que los fans tanto pedían.