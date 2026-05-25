Mientras cae la construcción en el país, Formosa registró una suba del empleo del 5,9%: todos los detalles

El empleo en la construcción mostró señales mixtas en Argentina durante febrero de 2026. Mientras la mayoría de las provincias registraron caídas en la actividad y en los puestos registrados, Formosa sorprendió con un incremento del 5,9% intermensual, ubicándose entre las jurisdicciones con mayor crecimiento del país y liderando la región del NEA.

De acuerdo con el informe de la consultora Politiké, este comportamiento contrasta con un escenario nacional marcado por la retracción de la obra pública y la desaceleración de la inversión privada en infraestructura.

En paralelo, los datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) confirman que el sector atraviesa una fase de ajuste, con caídas generalizadas en empresas activas, empleo y salarios en varias regiones del país.

Salarios de la construcción: Formosa lidera el NEA

En materia salarial, Formosa también se destacó dentro del Nordeste Argentino (NEA). Según el último informe del IERIC correspondiente a febrero de 2026, el salario promedio nacional en la construcción alcanzó los $1.218.792, aunque registró una leve caída mensual del 0,8%.

En ese contexto, Formosa alcanzó un salario promedio de $1.038.774, ubicándose por encima de sus pares regionales como Misiones, con $972.771, y Corrientes, con $955.538. Este diferencial posiciona a la provincia como la de mejor nivel salarial del NEA en el sector de la construcción, en un escenario particularmente sensible a la dinámica de la obra pública.

La evolución del empleo en la construcción en el NEA refleja una fuerte dependencia de la inversión estatal. Mientras provincias con grandes proyectos energéticos o mineros muestran mayor dinamismo, el nordeste argentino mantiene un crecimiento más moderado.

En este marco, provincias como Corrientes y Misiones continúan con los niveles salariales más bajos, afectadas por la menor presencia de obra pública nacional y la limitada inversión privada. Incluso dentro del país, otras jurisdicciones como Chaco y Tucumán figuran entre las de menor nivel salarial en el sector, lo que evidencia una brecha estructural persistente.

Formosa en el mapa del empleo nacional

El desempeño de Formosa se da en un contexto complejo, pero con señales de resiliencia en el mercado laboral de la construcción. El crecimiento del empleo registrado y la posición salarial dentro del NEA colocan a la provincia en una situación diferencial respecto al promedio regional.

Aun así, el panorama general del sector sigue condicionado por la evolución de la obra pública, las decisiones de inversión y el nivel de actividad económica nacional, factores que definirán la sostenibilidad de estos indicadores en los próximos meses.