Crisis en Bolivia: Paz promete bajarse su sueldo y los cívicos de Santa Cruz lanzan una amenaza

Desde hace varias semanas las clases populares bolivianas y los movimientos indígenas se manifiestan en las calles para hacerle frente al gobierno de Rodrigo Paz, quien llegó hace casi siete meses al poder, impuso un masivo ajuste y ahora afronta un bloqueo masivos de rutas que derivó en un desabastecimiento de insumos básicos, primero en La Paz y ahora en regiones como Cochabamba, donde productores de leche se vieron obligados a comercializar sus productos en las calles debido a dificultades en la distribución.

Paz no cede en su ajuste y, en un intento por calmar el malestar social, anunció la reducción del 50% de su salario y el de su gabinete, que contabiliza 15 ministros, durante el acto por los 217 años del Grito de Chuquisaca realizado este lunes.

“Quiero avisarles que este presidente junto a sus ministros ha asumido la decisión, como parte del compromiso con el país, de rebajarse el salario de 50% para que sea aporte claro de que Bolivia tiene un presidente y ministros que van a sumarse a ese esfuerzo”, aseguró desde Sucre, según informó El Deber.

En paralelo, los cívicos de Santa Cruz -un grupo civil que en el pasado funcionó como grupo de choque del poder económico cruceño- convocaron a la ciudadanía a reunirse este martes de las 8 (9 hora argentina) en el monumento al Cristo Redentor para dirigirse hacia la región de la Chiquitania con el objetivo de desbloquear las rutas.

“Convocamos a los valientes cruceños para que juntos hagamos prevalecer nuestro legítimo y constitucional derecho a libre tránsito en el departamento”, manifestó el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, quien aseguró que como ciudadanos tomarán "la posta", ya que el Estado “ha abandonado su deber de garantizar el orden”.

En este sentido, Cochamanidis aseguró que con el desbloqueo buscan "garantizar" que los alimentos lleguen al resto del país. Las protestas son lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB) y los campesinos, que solicitaba atención a las demandas del sector y denunciaron que Paz se negó a acudir a las llamadas al diálogo.

Cortes de ruta y movilizaciones

Los bloqueos y manifestaciones comenzaron a principios de mayo en La Paz, pero con el correr de las semanas se extendieron a otras regiones y se sumaron distintos sindicatos y organizaciones sociales que ahora exigen la renuncia del primer mandatario, entre los que se encuentran mineros, cocaleros, maestros rurales, campesinos y transportistas que desplegaron su capacidad organizativa.

Este lunes comenzó la cuarta semana de conflicto con un total de 54 bloqueos en las rutas de cinco de los nueves departamentos que componen a Bolivia, según datos de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que actualizó la situación pasadas las 7:30 de hoy.

Según los datos de ABC, la Paz es la región más afectada con 20 bloqueos, que mantienen cercada a la sede de gobierno. Mientras que en Cochabamba son 13 puntos; Potosí, 10; Oruro, 9; y Santa Cruz, 2. En Chuquisaca, Beni, Tarija y Pando no se registran bloqueos hasta el momento.

Además, la Central Obrera Boliviana (COB) marcha desde El Alto hacia La Paz para exigir la renuncia de Rodrigo Paz, movilización a la que también se sumó el Sindicato de Transporte Chasquipampa. Por otro lado, la Terminal Metropolitana de El Alto suspendió las salidas interdepartamentales e internacionales por el bloqueo de rutas.

Recientemente, el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) le pidió a Paz y al vicepresidente Edmand Lara "recomponer" su relación política para trabajar conjuntamente y evitar "un quiebre democrático en el país", según informó La Razón de Bolivia. El ex mandatario también sugirió la mediación de la Iglesia Católica para "facilitar" el diálogo entre los sectores sociales y políticos.