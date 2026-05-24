Qué pasa si River gana, empata o pierde ante Belgrano de Córdoba: cuándo hay penales

Qué pasa si River gana, empate o pierda contra Belgrano: cuándo hay penales.

River Plate enfrenta a Belgrano en la final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. Como siempre, hay tres resultados posibles. ya que es una definición por el título a partido único en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Por lo tanto, el trofeo se decidirá este mismo domingo 24 de mayo desde las 15.30 horas en la cancha mundialista, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

La transmisión en vivo del encuentro en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, ambos del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online irá por Disney+, TNT GO, Telecentro Play y Personal Flow.

¿Qué pasa si River gana, empata o pierde ante Belgrano de Córdoba en la final?

Si River gana, será el campeón del Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino. Además, clasificará automáticamente a la Copa Libertadores 2027. También obtendrá el boleto para las próximas ediciones del Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional en busca de más estrellas oficiales.

del Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino. Además, clasificará automáticamente a la Copa Libertadores 2027. También obtendrá el boleto para las próximas ediciones del Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional en busca de más estrellas oficiales. Si River empata, habrá una prórroga de 30 minutos , con dos tiempos de 15 cada uno. Si persistiera la igualdad, habrá definición por penales.

, con dos tiempos de 15 cada uno. Si persistiera la igualdad, habrá definición por penales. Si River pierde, quedará eliminado y será el subcampeón del certamen.

Qué pasa si River gana, empate o pierda contra Belgrano: cuándo hay penales.

Las probables formaciones de River y Belgrano en la final

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Las ausencias de River y Belgrano en la final

River

Gonzalo Montiel : Padece un desgarro en el cuádriceps izquierdo . Se lesionó durante el partido de semifinales contra Rosario Central.

: Padece un . Se lesionó durante el partido de semifinales contra Rosario Central. Sebastián Driussi : Sufrió un esguince grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha por una fuerte infracción recibida.

: Sufrió un por una fuerte infracción recibida. Aníbal Moreno : Fuera de la convocatoria por un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha . Aunque intentó presionar para jugar, quedó descartado al menos en el once.

: Fuera de la convocatoria por un . Aunque intentó presionar para jugar, quedó descartado al menos en el once. Matías Viña : El lateral uruguayo sufrió un desgarro en el aductor derecho , mientras se preparaba para los compromisos internacionales de la semana.

: El lateral uruguayo sufrió un , mientras se preparaba para los compromisos internacionales de la semana. Agustín Ruberto: el centrodelantero juvenil sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en mayo.

Belgrano