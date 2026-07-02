Denunciaron a una aliada de Claudio Poggi por el presunto uso de fondos públicos para un negocio privado

La presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis y aliada de Claudio Poggi, Laura Vanina Sánchez, fue denunciada penalmente por el presunto uso de recursos públicos. El dinero fue destinado a solventar el consumo eléctrico de su emprendimiento privado "Suela 13", un complejo deportivo dedicado al futsal. La presentación judicial fue realizada por concejales del Bloque Justicialista, quienes solicitaron investigar si la Municipalidad abonó durante más de un año el servicio de energía del predio mediante un medidor que figuraba a nombre del Estado municipal.

La denuncia también alcanza a la secretaria de Hacienda, Fabiana Malamud, y a la contadora general del Municipio, Andrea Bustos Lucero, por las autorizaciones vinculadas a los pagos que ahora quedaron bajo investigación.

Según el escrito presentado ante la Justicia, el complejo deportivo funcionó comercialmente desde 2025 mientras el suministro eléctrico continuaba registrado a nombre de la Municipalidad de San Luis. Los denunciantes estiman que la presunta maniobra habría ocasionado un perjuicio superior a los cinco millones de pesos para las arcas públicas y plantean que los hechos podrían configurar delitos contra la administración pública.

De acuerdo con la información relevada en el Sistema de Gestión Municipal (SIGEM), durante el fin de semana únicamente figuraba un expediente correspondiente a la habilitación comercial de "Suela 13". Sin embargo, este lunes apareció un segundo trámite identificado como expediente E-06250079-2026, vinculado a una solicitud de cambio de titularidad del suministro eléctrico del inmueble ubicado en la intersección de República Árabe Siria y Río Gallegos.

Aunque el expediente tiene como fecha de ingreso el 25 de junio, no figuraba en las consultas públicas realizadas durante el fin de semana, circunstancia que abrió nuevos interrogantes sobre la secuencia administrativa del caso.

Cuántas facturas de luz se pagaron

Según indicó El Mosquito Puntano, el municipio abonó diez facturas de EDESAL del complejo de fútbol de salón "Suela 13", propiedad de la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Sánchez, entre agosto de 2025 y mayo de 2026, por un total cercano a los cinco millones de pesos. El suministro figura a nombre de la comuna bajo el NIS 1004337 y abastece el inmueble de calle República Árabe Siria 2702, donde funciona el negocio privado de Sánchez.

El medidor permaneció a nombre del municipio durante los diez meses sin, y el local operó ese mismo tiempo sin habilitación comercial, con el aparente conocimiento total de su dueña. Es decir, la presidenta de la Liga Sanluiseña tardó 10 meses en darse cuenta que todos los vecinos le pagaban la luz a su negocio de canchas de futsal.

La autorización mensual de los pagos correspondió a la Secretaría de Hacienda y a la Contaduría General del municipio, sin que el circuito de aprobación del gasto registrara observaciones en diez meses consecutivos. Los montos facturados variaron mes a mes según el consumo, lo que descarta un pago único por error. El total del desfalco asciende a los $5 millones de pesos.