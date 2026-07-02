Los aficionados mantienen vivo el espíritu del Mundial bajo el calor extremo de Filadelfia

Aficionados ecuatorianos se reúnen en las afueras del estadio Lincoln Financial Field antes del partido.

Por Kevin Fogarty y ​Thando Hlophe

FILADELFIA, EEUU, 2 jul (Reuters) - Los aficionados al Mundial se enfrentan esta semana a temperaturas insoportables ‌en Filadelfia, donde una ‌ola de calor amenaza con añadir aún más intensidad al enfrentamiento de octavos de final del sábado entre Paraguay y Francia, que se celebra durante el fin de semana festivo del 4 de julio en Estados Unidos.

La ola de calor se ha instalado sobre la mitad oriental ​de Estados Unidos ⁠y Toronto, trayendo altas temperaturas y una humedad sofocante ‌a las ciudades sede del Mundial, incluida ⁠Filadelfia, donde el equipo de ⁠Kylian Mbappé espera continuar su implacable marcha por el torneo.

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"No estamos acostumbrados a este calor en nuestro país", comentó Kerim ⁠Alan, un aficionado al Mundial procedente de Mánchester, ​Inglaterra. "Así que, ya sabes, lo aguantaremos un ‌par de horas y luego ‌nos iremos al aire acondicionado".

Se espera que el corazón ⁠espiritual de la Revolución Americana reciba una gran afluencia de aficionados para el partido y de turistas para las celebraciones del 250.º aniversario de Estados Unidos, aunque ​el calor ‌extremo pondrá a prueba el ánimo festivo.

Según AccuWeather, se prevé que las temperaturas se acerquen a los 100 grados Fahrenheit (37,8 °C) el sábado, unas condiciones que plantean riesgos potenciales.

"Los espectadores pasarán horas bajo ⁠el sol directo con poca sombra, y esa exposición larga es lo que provoca las enfermedades relacionadas con el calor. Los aficionados procedentes de climas más fríos son especialmente vulnerables, ya que sus cuerpos no se han adaptado al calor y la humedad que tendremos en Filadelfia esta semana", dijo ‌en un comunicado el meteorólogo de AccuWeather, Tyler Roys.

"A estas temperaturas, mantenerse hidratado, buscar sombra con frecuencia y llevar ropa ligera no son solo consejos para la comodidad, sino medidas de seguridad imprescindibles".

Las zonas de refrigeración de las fiestas ‌locales para aficionados ofrecieron cierto alivio.

"Estoy acostumbrado a este tiempo, pero creo que el factor principal aquí es la humedad, porque ‌estamos cerca del ⁠río y la humedad hace que haga mucho más calor del que debería", dijo Alan ​Assainov, un estudiante de la Universidad de Temple procedente de Kazajistán.

Con información de Reuters