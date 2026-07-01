Por que le dicen dictador a Kylian Mbappé y quién fue "Mobutu", el tirano que gobernó Zaire

En pleno Mundial 2026, Kylian Mbappé volvió a ser tendencia por un apodo inesperado. Qué significa "Mobutu" y por qué aparecieron stickers como dictador.

Mientras Francia se consolida como una de las grandes favoritas del Mundial 2026, Kylian Mbappé no solo acapara la atención por sus goles. El delantero del Real Madrid volvió a convertirse en tendencia por un llamativo apodo que le puso un compañero de selección y por una serie de memes y stickers que lo muestran caracterizado como un dictador.

Por qué llaman "Mobutu" a Kylian Mbappé

La escena ocurrió lejos de los estadios. En un video publicado por la Federación Francesa de Fútbol, los futbolistas compartían un momento distendido durante un viaje en avión cuando Ousmane Dembélé sorprendió al llamar "Mobutu" a Mbappé.

El comentario, que rápidamente se viralizó en redes sociales, hizo referencia a Mobutu Sese Seko, el militar y político que gobernó la entonces República de Zaire —actual República Democrática del Congo— entre 1965 y 1997 bajo un régimen autoritario.

La broma no fue casual. Desde hace varios meses, Mbappé arrastra un apodo que nació en internet y que ahora incluso llegó al vestuario de la selección francesa.

Quién fue Mobutu Sese Seko

Mobutu Sese Seko es recordado como uno de los dictadores más polémicos del siglo XX. Llegó al poder mediante un golpe de Estado y permaneció más de tres décadas al frente de Zaire.

Su gobierno estuvo marcado por el culto a la personalidad, la persecución política y numerosos casos de corrupción que lo convirtieron en uno de los máximos exponentes de la cleptocracia moderna.

Durante su mandato acumuló una enorme fortuna personal mientras el país atravesaba una profunda crisis económica, pese a disponer de abundantes recursos naturales. Por ese motivo, su nombre quedó asociado históricamente al autoritarismo y al ejercicio absoluto del poder.

El origen del meme "Mbappé Dictator"

Pese a la referencia histórica, el apodo no busca establecer una comparación política con el delantero francés. Todo comenzó con el meme "Mbappé Dictator", una tendencia que ganó fuerza en redes sociales durante los últimos meses y que ironiza sobre la supuesta influencia que tendría el atacante dentro de los equipos donde juega.

Las publicaciones sostienen, siempre en tono humorístico, que Mbappé tendría un peso determinante en las decisiones deportivas tanto de la selección francesa como del Real Madrid.

Con el correr de las semanas, las imágenes editadas comenzaron a multiplicarse y aparecieron stickers, montajes e ilustraciones donde el delantero aparece vestido como un dictador.

La popularidad del meme creció especialmente durante abril. En ese período, distintos medios franceses publicaron artículos sobre el liderazgo de Mbappé dentro del vestuario, alimentando el debate acerca de la influencia del delantero en algunas decisiones del equipo.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando las cámaras captaron al futbolista pidiéndole a Antoine Griezmann que le alcanzara la cinta de capitán, una escena que fue ampliamente compartida en redes sociales y utilizada para reforzar el meme.

También reaparecieron antiguas versiones vinculadas a su etapa en el Paris Saint-Germain, donde durante años se especuló con el peso que habría tenido en cuestiones deportivas e institucionales, incluso durante el período en que compartió plantel con Lionel Messi y Neymar.

Mobutu Sese Seko fue el dictador que mató a Patrice Lumumba

En este Mundial, por otro lado, se dio la particularidad que en cada cancha que pudo hubo un hinchas que se subía a un cajón personificando a Patrice Lumumba. Un líder anticolonialista y el primer primer ministro de la República Democrática del Congo tras su independencia de Bélgica en 1960. Con un carisma arrollador y un discurso profundamente nacionalista y panafricanista, Lumumba se convirtió en el símbolo de la lucha por la soberanía real de su país, exigiendo no solo el fin del dominio político extranjero, sino también el control total sobre los inmensos recursos naturales del Congo, los cuales eran explotados por potencias occidentales.

Su firme postura y su decisión de recurrir a la Unión Soviética en busca de apoyo militar tras estallar una crisis interna desataron las alarmas de Occidente en plena Guerra Fría. Apenas unos meses después de asumir el cargo, Lumumba fue depuesto por un golpe de Estado, capturado por facciones rivales y finalmente ejecutado en enero de 1961 con la complicidad de los servicios secretos de Bélgica y Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los mártires más emblemáticos de la liberación africana. Justamente por Mobutu.